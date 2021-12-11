“لارام” تبرمج رحلات استثنائية جديدة بين المغرب و 8 دول

2021-12-11 / 3:04 مساءً
1
هبة بريس - الرباط

قررت شركة الخطوط الملكية المغربية برمجة رحلات استثنائية بين المغرب و8 دول أخرى.

وذكرت الشركة، أن الرحلات المبرمجة من المغرب في اتجاه كل من بلجيكا، كندا، فرنسا، الغابون، إيطاليا، ساحل العاج، السنغال وإسبانيا خلال الفترة الممتدة ما بين 14 و31 دجنبر 2021.

ولفتت إلى أن هذه الرحلات الاستثنائية خاضعة لترخيص خاص من السلطات.

ما رأيك؟
المجموع 13 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of منذ إعلان أول حالة.. قرابة مليون مغربي أصيبوا بفيروس كورونا

منذ إعلان أول حالة.. قرابة مليون مغربي أصيبوا بفيروس…

2021-12-11 / 6:12 مساءً
Photo of الصحفي فهد يعتة في ذمة الله

الصحفي فهد يعتة في ذمة الله

2021-12-11 / 5:49 مساءً
Photo of أزيد من 1.9 مليون شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

أزيد من 1.9 مليون شخص تلقوا الجرعة الثالثة من…

2021-12-11 / 5:13 مساءً
Photo of تسجيل 113 إصابة ووفاة واحدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 113 إصابة ووفاة واحدة بكورونا خلال 24 ساعة

2021-12-11 / 4:18 مساءً
Photo of ايت الطالب: نواجه تحديات كبيرة تتطلب نظاما صحيا مرنا

ايت الطالب: نواجه تحديات كبيرة تتطلب نظاما صحيا مرنا

2021-12-11 / 2:37 مساءً
Photo of أكادير: العنف ضد النساء والفتيات ” أية سبل قانونية للتصدي للعنف ضد النساء”

أكادير: العنف ضد النساء والفتيات ” أية سبل قانونية…

2021-12-11 / 2:15 مساءً
Photo of المضيق.. إجهاض عملية لتهريب 445 كلغ من مخدر الشيرا

المضيق.. إجهاض عملية لتهريب 445 كلغ من مخدر الشيرا

2021-12-11 / 2:09 مساءً
Photo of أمن سمارة يطيح بعصابة ويحجز سيارات ومخدرات

أمن سمارة يطيح بعصابة ويحجز سيارات ومخدرات

2021-12-11 / 12:58 مساءً
Photo of بمناسبة اليوم العالمي ..الرشوة تكلف المغرب 5 بالمائة من ناتجه الخام

بمناسبة اليوم العالمي ..الرشوة تكلف المغرب 5 بالمائة من…

2021-12-11 / 11:56 صباحًا
Photo of حمضي: تسريع عملية التلقيح بالجرعة الثالثة سيمكن من مواجهة دلتا وأوميكرون

حمضي: تسريع عملية التلقيح بالجرعة الثالثة سيمكن من مواجهة…

2021-12-11 / 10:40 صباحًا

تعليق واحد

  1. مغاربة العالم نريد فتح الحدود لان عددا منهم متقاعدون يريدون قضاء ستة أشهر بالمغرب وستة هنا باروبا لأنهم استتمرو بالمغرب وحرمو من قضاء عطلتهم بمنازلهم وبين اهليهم رجاءاافتحوا الحدود كما نطالب ان يخرج مسؤول ويوضح لنا اما شركات الطيران ليس دلك دورها رجاءا اننا ملقحون بتلاتة جرعات ومستعدين التلقيح بأربعة رجاء افتحو الحدود جزاكم الله اللهم قد بلغت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق