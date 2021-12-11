“لارام” تبرمج رحلات استثنائية جديدة بين المغرب و 8 دول

هبة بريس - الرباط

قررت شركة الخطوط الملكية المغربية برمجة رحلات استثنائية بين المغرب و8 دول أخرى.

وذكرت الشركة، أن الرحلات المبرمجة من المغرب في اتجاه كل من بلجيكا، كندا، فرنسا، الغابون، إيطاليا، ساحل العاج، السنغال وإسبانيا خلال الفترة الممتدة ما بين 14 و31 دجنبر 2021.

ولفتت إلى أن هذه الرحلات الاستثنائية خاضعة لترخيص خاص من السلطات.

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