“لارام” تبرمج رحلات استثنائية جديدة بين المغرب و 8 دول
هبة بريس - الرباط
قررت شركة الخطوط الملكية المغربية برمجة رحلات استثنائية بين المغرب و8 دول أخرى.
وذكرت الشركة، أن الرحلات المبرمجة من المغرب في اتجاه كل من بلجيكا، كندا، فرنسا، الغابون، إيطاليا، ساحل العاج، السنغال وإسبانيا خلال الفترة الممتدة ما بين 14 و31 دجنبر 2021.
ولفتت إلى أن هذه الرحلات الاستثنائية خاضعة لترخيص خاص من السلطات.
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تعليق واحد
مغاربة العالم نريد فتح الحدود لان عددا منهم متقاعدون يريدون قضاء ستة أشهر بالمغرب وستة هنا باروبا لأنهم استتمرو بالمغرب وحرمو من قضاء عطلتهم بمنازلهم وبين اهليهم رجاءاافتحوا الحدود كما نطالب ان يخرج مسؤول ويوضح لنا اما شركات الطيران ليس دلك دورها رجاءا اننا ملقحون بتلاتة جرعات ومستعدين التلقيح بأربعة رجاء افتحو الحدود جزاكم الله اللهم قد بلغت