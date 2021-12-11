وزير الصحة يتفاعل مع فيديو الفنان محمد الريفي

2021-12-11 / 2:43 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

تفاعل وزير الصحة مع مقطع الفيديو الذي قام بنشره الفنان المغربي محمد الريفي، عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستغرام”، والذي طلب من خلاله المساعدة بسبب أزمته الصحية.

و في هذا الصدد أمر آيت الطالب بنقل الفنان المغربي لإحدى المستشفيات على وجه السرعة، لتلقي العلاج و كذا لمعرفة أسباب الألم الذي يعاني منه منذ أكثر من خمسة أشهر.

و نشر الإعلامي المغربي مراد العشابي تدوينة على حائطه الفايسبوكي جاءت كالتالي : “وزير الصحة يتدخل لإنقاذ حياة الفنان والصديق، محمد الريفي، ويتم نقله الآن لاحدى المستشفيات لتلقي العلاج من تسمم حاد، دعواتكم له ولجميع المسلمين بالشفاء العاجل”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. حسبنا الله ونعم الوكيل، واش كاين غير الريفي ؟؟؟ ناشط مدخل اللعاقة ومازال خاصو يطنز على الدولة ، بحال العديد من فنانة آخر الزمان .

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