وزير الصحة يتفاعل مع فيديو الفنان محمد الريفي
نجلاء مزيان: هبة بريس
تفاعل وزير الصحة مع مقطع الفيديو الذي قام بنشره الفنان المغربي محمد الريفي، عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستغرام”، والذي طلب من خلاله المساعدة بسبب أزمته الصحية.
و في هذا الصدد أمر آيت الطالب بنقل الفنان المغربي لإحدى المستشفيات على وجه السرعة، لتلقي العلاج و كذا لمعرفة أسباب الألم الذي يعاني منه منذ أكثر من خمسة أشهر.
و نشر الإعلامي المغربي مراد العشابي تدوينة على حائطه الفايسبوكي جاءت كالتالي : “وزير الصحة يتدخل لإنقاذ حياة الفنان والصديق، محمد الريفي، ويتم نقله الآن لاحدى المستشفيات لتلقي العلاج من تسمم حاد، دعواتكم له ولجميع المسلمين بالشفاء العاجل”.
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حسبنا الله ونعم الوكيل، واش كاين غير الريفي ؟؟؟ ناشط مدخل اللعاقة ومازال خاصو يطنز على الدولة ، بحال العديد من فنانة آخر الزمان .