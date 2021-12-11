المضيق.. إجهاض عملية لتهريب 445 كلغ من مخدر الشيرا

2021-12-11 / 2:09 مساءً
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هبة بريس - المضيق

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة المضيق، مساء أمس الجمعة 10 دجنبر الجاري، من إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات وحجز ما مجموعه 445 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد ضبطت سيارة خفيفة تحمل لوحات تسجيل مزورة بمدينة المضيق، يشتبه في تهريبها لمخدر الشيرا، وذلك بعدما تخلى عنها سائقها على اثر ارتكابه لحادثة اصطدام مع سور ميناء الصيد المحلي ولاذ بالفرار.

وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة داخل السيارة المحجوزة، عن العثور على زورق مطاطي مفروغ من الهواء ومحرك بحري، علاوة على شحنة من المخدرات عبارة عن 19 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها 445 كيلوغرام.

وقد فتحت فرقة الشرطة القضائية بالمضيق بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت التحريات جارية بغرض توقيف كافة المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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