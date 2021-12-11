أمن سلا يوقف 5 أشخاص متورطين في سرقات بالعنف

هبة بريس - سلا

أحالت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة بسلا على النيابة العامة المختصة، صباح أمس الجمعة 10 دجنبر الجاري، خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و32 سنة، اثنان منهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض وباستعمال ناقلة ذات محرك.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة سلا قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية قيام المشتبه فيهم باقتراف عمليات سرقة باستعمال سيارة خفيفة بالشارع العام بكل من حي “شماعو” وحي “السلام”، وذلك قبل أن تمكن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية من تحديد هوياتهم وتوقيفهم.

وقد تم ضبط المشتبه فيهم وهم في حالة تلبس بحيازة سيارة تحمل لوحات ترقيم مزورة، فيما أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزل واحد منهم عن حجز دراجة نارية متحصلة من إحدى عمليات السرقة.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة المعنيين بالأمر، قبل أن تتم إحالتهم على العدالة.

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