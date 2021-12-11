الإعلان عن الطاقم التحكيمي لمباراة المغرب والجزائر

هبة بريس - وكالات

سيقود الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو، المباراة المرتقبة بين المنتخب المغربي وجاره الجزائري المقررة اليوم السبت، ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم “قطر 2021”.

وسيدير سامبايو المباراة بمساعدة مواطنيه، سيمون دانيلو، وبيريز برونو، بينما سيشرف الحكم رافائيل تراسي على تقنية التحكيم بالفيديو “فار”، وسيساعده غييرمو كوادرا فرنانديز.

ويستضيف ملعب “الثمامة” في العاصمة القطرية الدوحة، موقعة المغرب والجزائر في الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش، وسيعلب الفائز من هذه المواجهة في الدور نصف النهائي مع منتخب البلد المنظم، منتخب قطر، الذي اكتسح نظيره الإماراتي بخماسية دون رد في طريقه للمربع الذهبي.

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