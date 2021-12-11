بعد ظهورها بدون شَعر.. شرين تدافع عن طليقها :”ظلمتوا شخص بريء و ظلمتوني”

نجلاء مزيان: هبة بريس

أثارت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب ظهورها في أول حفل لها بعد طلاقها من الفنان المصري حسام حبيب، بدون شعر .

حيث رجح العديد من محبيي المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، فرضية تعرضها للضرب وحلق الشعر من طرف طليقها الفنان حسام حبيب.

الأمر الذي جعلها تخرج عن صمتها و تفند كل الاقاويل و الإشاعات التي رافقت طلاقها، و ذلك عن طريق نشرها تغريدة بحسابها الرسمي بموقع تويتر جاءت كالتالي:”‏ليه ميكونش لوك جديد؟ “.

و أضافت :” ليه ميكونش تغيير؟، ليه ميكونش انا اللي عملت كدة حتى لو عندي اكتئاب؟، ليه فرضتوا السيء والاسوأ و ظلمتوا شخص بريء و ظلمتوني..”.

و اختتمت تدوينتها قائلة :”انا قوية بيكوا، بس محبش حبكوا ليا يخليكوا متشوفوش الحقايق او تكونوا ظالمين”.

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