قبيل مباراة اليوم.. تاريخ المواجهات بين المنتخبين المغربي والجزائري

2021-12-11 / 10:30 صباحًا
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هبة بريس - متابعة

يحفل تاريخ مباريات المغرب والجزائر بالإثارة، بالنظر إلى كونها مواجهات بين منتخبين جارين بينهما تنافس رياضي محتدم دائما.

و تواجه منتخبا المغرب والجزائر في 34 مناسبة، بين مباريات ودية ورسمية في كافة المسابقات والتصفيات.

ويعد منتخب المغرب صاحب الأفضلية في مباريات الفريقين، بعد أن حقق 14 فوزا مقابل 10 تعادلات، و10 انتصارات للجزائر.

وعلى مستوى المباريات الرسمية، فقد تواجه المغرب والجزائر في 17 مباراة سابقة، حقق خلالها “أسود الأطلس” الفوز في ثماني مناسبات، مقابل سبع انتصارات للجزائر، وتعادلين.

وتعد المواجهة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية هي الأكثر تكرارا بين المغرب والجزائر، وحدثت ست مرات سابقة، وتقاسم فيها المنتخبان الانتصار، لكن “أسود الأطلس” سجلوا تسعة أهداف، مقابل ستة أهداف لصالح “محاربي الصحراء”.

وستكون مباراة اليوم بين المغرب والجزائر، هي الأولى على الإطلاق في تاريخ مواجهات المنتخبين في بطولة كأس العرب.

ولكن سبق وأن تواجه المغرب والجزائر في مناسبة عربية سابقة، وهي دورة الألعاب العربية 1985، حيث تفوق “أسود الأطلس” بنتيجة 1-0.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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