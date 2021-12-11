لقاح فايزر

“فايزر”: جرعة رابعة من اللقاح قد تكون مطلوبة لمحاربة “أوميكرون”‏

2021-12-11 / 9:49 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

قال الرئيس التنفيذي لشركة “فايزر” الأمريكية للأدوية، ألبرت بورلا، إن جرعة رابعة من لقاحها المضاد ‏لفيروس “كورونا” المستجد قد تكون مطلوبة في النهاية، وسط المخاوف من متحور “أوميكرون”.

وأضاف في تصريحات لشبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، أنه “اعتقد سابقا أنه قد تكون هناك حاجة إلى جرعة رابعة بعد مرور 12 شهرا من الحصول على الجرعة الثالثة، لكن مع “أوميكرون” قد يلزم زيادة هذا الجدول الزمني”.

وقال: “أعتقد أننا سنحتاج إلى الجرعة الرابعة”، لافتا إلى جدوله الزمني السابق البالغ 12 شهرا.

وأردف: “مع “أوميكرون” نحتاج إلى الانتظار لأنه لدينا القليل جدا من المعلومات المتوافرة عنه، لا تزال هناك حاجة للمزيد من البيانات حول حتمية الحصول على الجرعة الرابعة”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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