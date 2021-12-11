المغرب: مبيعات الإسمنت بلغت 10.2 مليون طن إلى متم شتنبر

هبة بريس

أفاد بنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير (CDG Capital Insight)، بأن مبيعات الإسمنت على مستوى السوق الوطنية، ارتفعت في متم شتنبر 2021 إلى 10.2 مليون طن، بزيادة بنسبة 18.3 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2020.

وكشف بنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير، في مذكرة تحليلية حول قطاع الإسمنت في المغرب، أن هذا يعني أن التطور الإيجابي في حجم المبيعات، الذي سبق تسجيله في النصف الأول من العام، استمر أيضا خلال الربع الثالث.

وعلى هذا الأساس، بلغ حجم التداول لشركات الأسمنت المدرجة في بورصة الدار البيضاء 8.7 مليار درهم في نهاية شتنبر 2021، مقارنة بـ7.4 مليار درهم قبل عام، أي بتطور مدفوع بشكل أساسي بتأثير الحجم.

كما أشار (CDG Capital Insight) إلى أن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ‏‏(‏EBITDA‏) بالنسبة لشركات الأسمنت المدرجة في البورصة، شهدت في متم يونيو 2021، ارتفاعا بنسبة 18.9 في المائة إلى 3.1 مليار درهم، مقابل 2.6 مليار درهم قبل عام من ذلك، مضيفا أن هذا الارتفاع يرجع بشكل رئيسي إلى الأداء التشغيلي الجيد، وعلى وجه الخصوص، إلى النمو الكبير في حجم المبيعات في جميع مجالات الأعمال.

وخلصت المذكرة التوضيحية إلى أن صافي ناتج حصة المجموعة (‏RNPG‏) بالنسبة لقطاع الاسمنت شهد تحسنا من 160.1 في المائة ليصل إلى 1.6 مليار درهم، أي بهامش صافي قدره 27 في المائة، وهو بكل تأكيد مستوى أعلى بكثير من ذلك المسجل في نفس الفترة من العام الماضي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0