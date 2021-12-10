عشريني يضع حدا لحياته بطريقة مأساوية بطنجة

2021-12-10 / 11:51 مساءً
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هبة بريس – مكتب طنجة

أقدم شاب في العشرينيات من العمر ، مساء اليوم الجمعة، على وضع حد لحياته شنقا بباب منزل كائن بتجزئة البنك الشعبي بمدينة طنجة .

وبحسب المعطيات التي تحصل عليها موقع “هبة بريس” فقد عثر على الهالك جثة معلقة بواسطة حبل بباب منزل يقع بالتجزئة المذكورة، في ظروف لازالت غامضة .

واستنفرت الواقعة السلطات المحلية ومعها المصالح الامنية التي حلت مرفوقة بعناصر الوقاية المدنية حيث تم نقل جثة الهالك صوب مستودع الاموات التابع لمستشفى محمد الخامس الجهوي ، في الوقت الذي تم فيه فتح بحث اولي لتحديد ظروف وملابسات الواقعة المأساوية .

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. الله يرحمو إنشاء الله يدخل الجنة دنوبو على المنافقين لي كيساندو المفسدين و النظام المغربي.المواطن المغربي فاش كيتكلم على حقو في صحة أو الفقر كيعتابروه خونة الاستعمار خاين

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