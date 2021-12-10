عشريني يضع حدا لحياته بطريقة مأساوية بطنجة

2021-12-10 / 11:51 مساءً
0

هبة بريس – مكتب طنجة

أقدم شاب في العشرينيات ، مساء اليوم الجمعة، على وضع حد لحياته شنقا بباب منزل كائن بتجزئة البنك الشعبي بمدينة طنجة .

وبحسب المعطيات التي تحصل عليها موقع “هبة بريس” فقد عثر على الهالك جثة معلقة بواسطة حبل بباب منزل يقع بالتجزئة المذكورة، في ظروف لازالت غامضة .

واستنفرت الواقعة السلطات المحلية ومعها المصالح الامنية التي حلت مرفوقة بعناصر الوقاية المدنية حيث تم نقل جثة الهالك صوب مستودع الاموات التابع لمستشفى محمد الخامس الجهوي ، في الوقت الذي تم فيه فتح بحث اولي لتحديد ظروف وملابسات الواقعة الماساوية .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of قتل زوجته.. أمن فاس يعتقل مواطنا هولنديا موضوع نشرة حمراء صادرة عن الأنتربول

قتل زوجته.. أمن فاس يعتقل مواطنا هولنديا موضوع نشرة…

2021-12-10 / 7:04 مساءً
Photo of مصرع عشريني في حادثة مروعة بطريق الموت برشيد ابن أحمد

مصرع عشريني في حادثة مروعة بطريق الموت برشيد ابن…

2021-12-10 / 10:34 صباحًا
Photo of وفاة نجل والي أمن الدار البيضاء بسكتة قلبية

وفاة نجل والي أمن الدار البيضاء بسكتة قلبية

2021-12-09 / 6:40 مساءً
Photo of بتهم النصب والاحتيال.. “عصابة السماوي” تسقط في قبضة درك الحاجب

بتهم النصب والاحتيال.. “عصابة السماوي” تسقط في قبضة درك…

2021-12-06 / 9:30 صباحًا
Photo of خمسيني ينهي حياته بطريقة مأساوية بتطوان

خمسيني ينهي حياته بطريقة مأساوية بتطوان

2021-12-05 / 6:15 مساءً
Photo of وفاة قاصر وجرح اثنين آخرين في اصطدام بين سيارة قطرية و“ تريبورتور” بالرشيدية

وفاة قاصر وجرح اثنين آخرين في اصطدام بين سيارة…

2021-12-05 / 12:55 مساءً
Photo of كينيا.. غرق أكثر من 20 شخصا جرف النهر حافلتهم

كينيا.. غرق أكثر من 20 شخصا جرف النهر حافلتهم

2021-12-04 / 8:32 مساءً
Photo of طنجة ..شاحنة تدهس طفلا وترديه قتيلا

طنجة ..شاحنة تدهس طفلا وترديه قتيلا

2021-12-04 / 6:59 مساءً
Photo of تاونات .. انتحار فلاح ضواحي غفساي والدرك يدخل على الخط

تاونات .. انتحار فلاح ضواحي غفساي والدرك يدخل على…

2021-12-03 / 4:43 مساءً
Photo of سرقة وكالة لتحويل الأموال بتطوان.. والأمن يوقف المتورطين

سرقة وكالة لتحويل الأموال بتطوان.. والأمن يوقف المتورطين

2021-12-01 / 3:25 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق