بعد فصل معلمة بسبب الحجاب.. ترودو: الباب مفتوح أمام إجراءات في المحكمة

2021-12-10 / 11:35 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

ترك رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الباب مفتوحا أمام احتمال اتخاذ إجراءات قانونية ضد قانون في مقاطعة كيبيك حرم معلمة من وظيفتها بسبب حجابها الأسبوع الماضي

وقال مكتب ترودو في رسالة عبر البريد الإلكتروني إنه “لا ينبغي أن يفقد أحد في كندا وظيفته أبدا بسبب ملابسه أو معتقداته الدينية”.

وأضافت الرسالة: “لم نغلق الباب أمام أي إجراء في المحكمة مستقبلا”.

وكان الرئيس المؤقت لمجلس إدارة مدرسة كيبيك الغربية، واين دالي، قال إن معلمة لتلاميذ الصف الثالث في تشيلسي بكيبيك، نُقلت إلى عمل مختلف بموجب قانون في المقاطعة يحظر ارتداء الرموز الدينية على موظفي القطاع العام الذين يؤدون أعمالا تخولهم سلطة.

ونقلت “رويترز” عن دالي “أنه يتعرض منذ ذلك الحين لطوفان من المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني غالبيتها العظمى تعارض الخطوة”.

وسنت مقاطعة كيبيك، التي يتحدث معظم سكانها اللغة الفرنسية، القانون في 2019 بهدف “الحفاظ على العلمانية” في قطاعات الخدمة العامة بها

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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