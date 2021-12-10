انتخاب المغرب نائبا لرئيس الدورة الـ 31 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية

2021-12-10 / 11:10 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

انتخبت لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، اليوم الجمعة بفيينا، المغرب نائبا لرئيس دورتها ال31، التي ستعقد أشغالها خلال الفترة ما بين 16 و20 ماي 2022 بالعاصمة النمساوية.

وجاء انتخاب المغرب لمنصب النائب الأول للرئيس باسم المجموعة الإفريقية في شخص السيد عز الدين فرحان، السفير المندوب الدائم للمملكة بفيينا.

وآلت الرئاسة إلى السفير الممثل الدائم لليابان، تاكيشي هيكيهارا، باسم مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، بينما آل منصب نائب الرئيس عن مجموعة أمريكا اللاتينية للورا فاكساس، السفيرة الممثلة الدائمة لجمهورية الدومينيكان.

وتعد لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية الهيئة المركزية المسؤولة عن معالجة قضايا الجريمة داخل منظومة الأمم المتحدة. ويتم تقديمها كمنتدى يتم فيه تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات حول مواضيع مختلفة، مثل العدالة الجنائية، حماية الضحايا، الجريمة المنظمة والأسواق غير القانونية ذات الصلة.

وخلال هذا الموعد السنوي، يجتمع المندوبون قصد تقييم مظاهر التقدم المحرزة، وبلورة استراتيجيات وطنية ودولية، وتحديد الأولويات لمكافحة الجريمة.

وتعمل لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية على تطوير السياسات في مجال الجريمة، من خلال القرارات، القواعد والمعايير، فضلا عن النقاشات الموضوعاتية ومجموعات الخبراء.

وتضم اللجنة، التي يترأسها مكتب يتألف من عضو واحد عن كل مجموعة إقليمية، 40 دولة عضو ينتخبها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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