مقصييون من ولوج سلك الدكتوراه يقاضون كلية بمكناس

هبة بريس _ الرباط

يشتكي عدد من الطلبة خريجي ماستر الأسرة والقانون بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بمكناس، من ما وصفوه بالاقصاء من إجتياز مباراة الولوج لسلك الدكتوراه بمختبرات الكلية.

وكشف عدد من هؤلاء لجريدة “هبة بريس” الإلكترونية، أن قرار استبعاد ملفاتهم غير مفهوم وغير مبرر، بالرغم من التبريرات التي ساقها بعض مسؤولي الكلية وأساتذتها، مشددين على أن الشروط الواردة في إعلان مباراة الولوج لسلك الدكتوراه بالكلية لم يتم احترامها، وتتوفر في الملفات العلمية لدى عدد من الطلبة المقصيين.

وأضافت المصادر ذاتها أنه ومن أصل 16 طالبا خريجي الماستر المذكور، تم قبول طالبين فقط لاجتياز الاختبار الكتابي، رغم أن ملفات بعض المرفوضين أفضل من المقبولين سواء من حيث الميزات المحققة أو من حيث المعدل العام المتحصل عليه في الماستر.

وبخصوص المبررات التي قدمها مسؤلين وأساتذة بالكلية، راجع لكون القرار اتخد بسبب عدم توفر المعنيين على إجازة في القانون الخاص، وكونهم حاصلين على الإجازة في الشريعة، اعتبر المتحدت أن إعلان المباراة يشترط التوفر على ماستر في القانون الخاص وليس الإجازة.

ورفع المعنيين دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية قصد إلغاء القرار وتمكينهم من فرصة إجتياز مباراة الولوج لسلك الدكتوراه في الكلية التي حصلوا فيها على ماستر في الأسرة والقانون.

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