قتلى وجرحى في انفجار ضخم جنوبي لبنان بسبب “ذخيرة حماس”

2021-12-10 / 10:50 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

وقع انفجار ضخم، مساء اليوم الجمعة، داخل مخيم للفلسطينيين جنوبي لبنان، متسببا في سقوط عدد غير محدد حتى الآن من الضحايا.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، بأن الانفجار الذي وقع داخل مخيم “برج الشمالي” في مدينة صور، خلف عددا غير محدد من القتلى والجرحى، مشيرة إلى أن أصوات الانفجار سُمعت في القرى المجاورة.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر داخل المخيم وآخر أمني، قولهما إن الانفجار كان كبيرا وهز المخيم مساء اليوم، لكن المصدر الأمني لم يذكر المزيد من التفاصيل عن الحادث.

في الوقت نفسه، قال المصدر الفلسطيني للوكالة، إن الانفجار وقع في ما يعتقد أنه مستودع أسلحة تابع لحركة حماس، التي تحتفظ بوجود داخل بعض المخيمات الفلسطينية.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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