AL KHOR, QATAR - DECEMBER 10: Almoez Ali of Qatar celebrates after scoring a goal to make it 5-0 during the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Quarter-Final match between Qatar v United Arab Emirates at Al Bayt Stadium on December 10, 2021 in Al Khor, Qatar. (Photo by James Williamson - AMA/Getty Images)

كأس العرب: قطر تتأهل إلى نصف النهائي وتنتظر المغرب أو الجزائر

2021-12-10 / 10:39 مساءً
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هبة بريس _ رياضة

تلقى المنتخب الإماراتي هزيمة ثقيلة أمام نظيره القطري بخماسية نظيفة، على استاد البيت، ليصعد الأدعم لنصف نهائي كأس العرب قطر 2021.

ست دقائق فقط استغرقها الأدعم، كي يصل لمرمى الأبيض، إذ استلم أكرم عفيف عرضية من الجهة اليمنى، ثم راوغ الحارس علي خصيف، ووضعها في الشباك.

وتألق الحارس خصيف أمام انفراد صريح للمعز علي، لكن الأول، نجح في إنقاذ مرماه من هدف محقق، بتصدي بقدمه للكرة.

وفي الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول، احتسب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح قطر، إثر لمسة يد، نجح منها المعز علي في إحراز الهدف الثاني.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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