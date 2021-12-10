عموتة: واثقون في أنفسنا واللاعبون في قمة التركيز

2021-12-10 / 9:06 مساءً
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هبة بريس _ رياضة

أكد الحسين عموتة، مدرب رديف المغرب، أهمية مواجهة الجزائر في ربع نهائي كأس العرب، مشددا على أن الديربي سيحسمه “الأكثر تركيزا”.

وقال عموتة، في مؤتمر صحفي: “هو ديربي كباقي الديربيات، ومثل هذه المواجهات تتطلب تركيزا شديدا، وتحسم بالجزئيات والتفاصيل الصغيرة”.

وأضاف: “من يتحلى بالهدوء الكافي، سيظفر بالفوز في نهاية المطاف، حضرنا للمباراة كما ينبغي، وركزنا جهودنا من أجل هدف واحد وهو التتويج”.

وزاد: “نقدر المنافس كثيرا، لأنه يستحق ذلك، وقد أظهر مقومات الفريق القوي، لكننا واثقون في أنفسنا”.

وتابع: “لم أحسم التشكيل الأساسي، لأن الأمور ترتبط بالجاهزية ومن هو مستعد لخوض النزال بأدق تفاصيله”.

وأتم: “اللاعبون في قمة التركيز، وأنا سعيد لتجاوبهم مع التعليمات والنصائح، وأتمنى أن تأخذ المواجهة سياقها الرياضي الذي تستحقه وأن تعكس جودة الكرة في البلدين، وسنهنئ الفائز لأنه لا بد من منتصر واحد”.

من جهته، قال محمد علي بامعمر، لاعب وسط المنتخب المغربي: “جاهزون لمواجهة الجزائر، وتحضيراتنا لم تختلف عن السابق”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد:
    سير على بركة الله يا عموتة انت والفريق بشعار الله الوطن الملك.
    سيروا بشعار الانتصار للاسود الكبار ونتيجتكم المرضية ستصل الى الاطفال الصغار.
    واهدوا انتصاركم لداعمكم الملهم جلالة الملك محمد السادس وولي عهده ابا عن جد سيدي الحسن.
    الفوز حليفنا ان شاء الله والعزيمة لباسنا وحزامنا السلامة.اوصيكم بالروح الرياضية لا للعصبية ففترة المقابلة قصيرة ولكن نتيجتها الاجابية تاريخية.اذن سيروا برؤيا الانتصار وحب الاختصار
    المهم النتيجة اغلقوا اذانكم واعملوا باجسامكم.

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