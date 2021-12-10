تسعة قتلى في هجوم على مسجد وسط نيجيريا

هبة بريس _ وكالات

قُتل تسعة أشخاص على الأقل في هجوم شنه مسلحون على مسجد في قرية بوسط نيجيريا، بحسب ما أفادت الشرطة، الجمعة.

ولم تتضح في الحال دوافع الهجوم، لكنّ عصابات إجرامية يطلق السكّان على عناصرها اسم “قطّاع الطرق” تزرع الرعب منذ سنوات في شمال غرب نيجيريا ووسطها، إذ إنها تهاجم القرى وتقتل سكّانها وتنهب أرزاقهم.

وقال المتحدّث باسم الشرطة بالا كورياس إن رجالا مدججين بالأسلحة هاجموا، الأربعاء، قرية باري المعزولة في ولاية النيجر واقتحموا مسجد القرية بينما كان المصلون يؤدون الصلاة فيه وأطلقوا النار على من في الداخل.

وأضاف أن “المهاجمين قتلوا تسعة مصلين داخل المسجد وأصابوا آخرين بجروح”.

من جهته، قال أحد سكان القرية ويدعى أمادو هاميسو إنّه تمّ انتشال 16 جثة من المسجد بعد الهجوم.

وأضاف أنّ الجرحى نقلوا إلى المستشفى فيما انتشرت في القرية مجموعة تضمّ عناصر من الشرطة وآخرين من ميليشيا قروية للدفاع الذاتي.

ويشهد شمال غرب نيجيريا ووسطها منذ سنوات أعمال عنف ترتكبها مجموعات مسلحة تهاجم القرى وتسرق الماشية وتنهب وتخطف سكانا مقابل دفع فدية.

وشهر أغسطس الماضي، قتل 23 شخصا في ولاية سوكوتو (شمال غرب) في هجوم مسلّح استهدف حافلتهم وتسبّب باحتراقها.

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