People walk away after taking jabs of Vaxzevria Astrazeneca vaccine against coronavirus (COVID-19) at the Secretariat Community Central Mosque, Alausa, Ikeja in Lagos, on November 26, 2021. - Fearing a surge in cases over Christmas travel season and wary of the emergence of new variants, Nigeria is turning to religious leaders, churches and mosques to push a mass vaccination campaign. (Photo by PIUS UTOMI EKPEI / AFP)

تسعة قتلى في هجوم على مسجد وسط نيجيريا

2021-12-10 / 8:27 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

قُتل تسعة أشخاص على الأقل في هجوم شنه مسلحون على مسجد في قرية بوسط نيجيريا، بحسب ما أفادت الشرطة، الجمعة.

ولم تتضح في الحال دوافع الهجوم، لكنّ عصابات إجرامية يطلق السكّان على عناصرها اسم “قطّاع الطرق” تزرع الرعب منذ سنوات في شمال غرب نيجيريا ووسطها، إذ إنها تهاجم القرى وتقتل سكّانها وتنهب أرزاقهم.

وقال المتحدّث باسم الشرطة بالا كورياس إن رجالا مدججين بالأسلحة هاجموا، الأربعاء، قرية باري المعزولة في ولاية النيجر واقتحموا مسجد القرية بينما كان المصلون يؤدون الصلاة فيه وأطلقوا النار على من في الداخل.

وأضاف أن “المهاجمين قتلوا تسعة مصلين داخل المسجد وأصابوا آخرين بجروح”.

من جهته، قال أحد سكان القرية ويدعى أمادو هاميسو إنّه تمّ انتشال 16 جثة من المسجد بعد الهجوم.

وأضاف أنّ الجرحى نقلوا إلى المستشفى فيما انتشرت في القرية مجموعة تضمّ عناصر من الشرطة وآخرين من ميليشيا قروية للدفاع الذاتي.

ويشهد شمال غرب نيجيريا ووسطها منذ سنوات أعمال عنف ترتكبها مجموعات مسلحة تهاجم القرى وتسرق الماشية وتنهب وتخطف سكانا مقابل دفع فدية.

وشهر أغسطس الماضي، قتل 23 شخصا في ولاية سوكوتو (شمال غرب) في هجوم مسلّح استهدف حافلتهم وتسبّب باحتراقها.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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