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تطورات مثيرة …اعتقال أب الطفلة إيمان وزوجته ضحية الاعتداء الجنسي بفاس

2021-12-10 / 7:33 مساءً
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هبة بريس _ فاسى

هبة بريس – فاس

تطورات جديدة ومثيرة قلبت موازين قضية الطفلة إيمان ضحية هتك عرض بالعنف، وجعلت والدها وزوجته في موقع المتهمين بعد اعتقالهما وإيداعهما سجن بوركايز بأمر من النيابة العامة ، بعدما أوهما العدالة بحقائق مزيفة للتستر على الفاعلين الحقيقيين في القضية.

وقالت مصادر ” هبة بريس” أنه بناء على مجموعة من الشكايات تقدمت بها العديد من الجمعيات تبنت الملف انقلبت الرواية و تحول الأب وزوجته إلى متهمين في القضية بعد صدور أمر قضائي بإيداع الأب وزوجته سجن بوركايز في انتظار محاكمتهما بالمنسوب إليهما بعدما ضللا العدالة وقاما بفبركة قصة غير حقيقية للتغطية على ما تعرضت إليه الطفلة من اعتداء جنسي من طرف ابن الزوجة الذي كان اختفى عن الأنظار بعد تفجر الفضيحة.

رئيسة الجمعية التي تبنت الملف قامت سابقا بخرجة إعلامية مع ” هبة بريس ” تتهم فيها زوجة أب الطفلة بالكذب والضغط على إيمان لتتهم عمها الذي برأته المحكمة وكذا ابن الجيران الذي أدين بسنة حبسا نافذة بالإضافة إلى شهرين حبسا لوالدته التي حاولت رشوة الطفلة للتستر على ابنها

ذات المتحدثة كشفت أن الطفلة إيمان تم اغتصابها، لكن ليس من طرف العم أو ابن الجيران وإنما من طرف أحد أبناء زوجة أب الضحية المغلوب على أمرها، مبرزة أن فيديو الطفلة وهي تحكي القصة يظهر كيف أن الأخيرة تحفظ عن ظهر قلب تعليمات زوجة أبيها.

و في نفس السياق، أكدت ذات المصادر أن الطفلة إيمان توجد حاليا بمركز الطفولة المتواجد بحي الزيات بالمدينة العتيقة، مشيرة إلى انه تم وضع حراسة مشددة عليها حماية لها وخوفا من تعرضها إلى مكروه بعد هذا التطور الجديد الذي أوقع بأبيها وزوجته في قبضة العدالة .

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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