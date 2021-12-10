قتل زوجته.. أمن فاس يعتقل مواطنا هولنديا موضوع نشرة حمراء صادرة عن الأنتربول

هبة بريس _ الرباط

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، زوال اليوم الجمعة، من إيقاف مواطن هولندي يبلغ من العمر 73 سنة، كان يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول، للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة القتل العمد.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن إيقاف هذا الأجنبي المشتبه به يأتي في إطار انخراط مصالح المديرية العامة للأمن الوطني في علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وتحديدا ملاحقة وتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي.

وأضاف البلاغ أنه، وحسب المعلومات المتوفرة، فإن المعني بالأمر كان مبحوثا عنه بموجب نشرة حمراء لمنظمة الأنتربول صادرة بناءا على أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الهولندية، للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة القتل العمد التي كانت ضحيتها زوجته في سنة 2010.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك في انتظار عرضه على السلطات القضائية المكلفة بالبت في طلبات تسليم المجرمين طبقا للنصوص القانونية الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

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