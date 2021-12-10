غابت الإمارات وحضر المغرب والبحرين.. ملكات جمال العالم يتنافسن في إسرائيل

هبة بريس _ الرباط

قالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” ان البحرين والمغرب يشاركان في المسابقة جمال الكون .

وذكرت الصحيفة أن الإمارات كانت من المفترض أن تشارك، لكن الوقت وقيود جائحة كوفيد-19 أدت لعدم مشاركتها في المسابقة.

وكانت الإمارات بصدد إعلان أول ملكة جمال للبلاد هذا العام، قبل أن تلغي الشركة المنظمة الحفل النهائي الذي كان مقررا في 7 نوفمبر الماضي، دون تحديد موعد جديد.

وتتنافس 80 امرأة من مختلف أنحاء العالم على لقب ملكة جمال الكون على سواحل إيلات، حيث وصلت المتسابقات إلى إسرائيل قبل أكثر من 10 أيام لتطبيق قواعد الوباء التي من الممكن أن تشترط الحجر الصحي.

وقالت ملكة جمال المغرب، كوثر بن حليمة، لـ “تايمز أوف إسرائيل”، إن مشاركتها تعد “تجربة مفيدة للغاية”، مشيرة إلى أن المسابقة جعلتها تتعلم شيئا جديدا كل يوم.

وأضافت الشابة المغربية البالغة من العمر 22 عاما، أنها سرت وفوجئت بعدد الإسرائيليين الذين أخبروها أن آباءهم وأجدادهم كانوا مغاربة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0