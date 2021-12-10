في واشنطن…احتفال مغربي إسرائيلي بعودة العلاقات
نظمت سفارتا كل من المغرب وإسرائيل احتفالا مشتركا في العاصمة الأمريكية واشنطن، بمناسبة مرور عام على عودة العلاقات بين البلدين.
وحسب ما نشرته السفارة الإسرائيلية عبر حسابها على موقع تويتر، أكدت أن الاحتفال يأتي بمناسبة الذكرى الأولى لعودة العلاقات بين البلدين.
وحضر اللقاء مسؤولون من الخارجية الأمريكية، وأعضاء من الكونغرس، وممثلون عن المنظمات اليهودية.
الحفل حضره السفير الإسرائيلي في واشنطن مايكل هيرزوغ، والسفيرة المغربية الأميرة لالة جمالة العلوي، وتم تنظيمه في فندق ووترغيت في العاصمة الأمريكية.
وقالت السفارة عبر تويتر: “يسعدنا الاحتفال بمرور عام كامل على التطبيع الإسرائيلي المغربي”، لافتة إلى أن “اللجنة اليهودية الأمريكية عملت على تعزيز العلاقات اليهودية العربية في المغرب لأكثر من 25 عامًا”
تعليق واحد
مرحبا بهذا التعاون المغربي الاسراىيلي الذي سيعزز من قدرات المغرب كثيرا من حيث تبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات ويعطي للمغرب دفعة قوية في خوض الصناعات الثقيلة والحربية منها مستقبلا كما ستسفيذ قواتنا من المناورات والتداريب القتالية الى جانب القوات الاسراىيلية باستعمال ادوات حربية عالية التقنية والدقة لما يعرف عن اسراىيل من تفوقها الهاىل في هذا الميدان الحساس والهام مبروك علينا جميعا عاش المغرب