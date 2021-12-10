في واشنطن…احتفال مغربي إسرائيلي بعودة العلاقات

هبة بريس _ الرباط

نظمت سفارتا كل من المغرب وإسرائيل احتفالا مشتركا في العاصمة الأمريكية واشنطن، بمناسبة مرور عام على عودة العلاقات بين البلدين.

وحسب ما نشرته السفارة الإسرائيلية عبر حسابها على موقع تويتر، أكدت أن الاحتفال يأتي بمناسبة الذكرى الأولى لعودة العلاقات بين البلدين.

وحضر اللقاء مسؤولون من الخارجية الأمريكية، وأعضاء من الكونغرس، وممثلون عن المنظمات اليهودية.

الحفل حضره السفير الإسرائيلي في واشنطن مايكل هيرزوغ، والسفيرة المغربية الأميرة لالة جمالة العلوي، وتم تنظيمه في فندق ووترغيت في العاصمة الأمريكية.

وقالت السفارة عبر تويتر: “يسعدنا الاحتفال بمرور عام كامل على التطبيع الإسرائيلي المغربي”، لافتة إلى أن “اللجنة اليهودية الأمريكية عملت على تعزيز العلاقات اليهودية العربية في المغرب لأكثر من 25 عامًا”

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