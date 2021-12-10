الداكي : تمت دعوة النيابات العامة لتعقب الأشخاص والأموال الموجودة بالخارج
حسن الداكي

الداكي: 719 قاضية وقاض استفادوا من برنامج تعزيز القدرات في مجال حقوق الإنسان

2021-12-10 / 5:17 مساءً
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هبة بريس

قال رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، اليوم الجمعة بالرباط، إن عدد المستفيدين من برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان منذ إطلاقه في مرحلته الأولى في دجنبر 2020 وإلى حدود اليوم، بلغ 719 قاضية وقاض إضافة إلى 123 إطارا بكل من رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وأضاف الداكي، في كلمة له خلال لقاء تواصلي نظمته رئاسة النيابة العامة بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول إطلاق المرحلة الثانية لهذا البرنامج، التي ستنظم من 13 إلى 15 دجنبر الجاري بمراكش، أن 108 من الاطر بمؤسسات وطنية أخرى، منها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون، استفادوا من هذا البرنامج.

ويشرف على برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، بحسب الداكي، خبراء مغاربة وأجانب، مضيفا أنه للمرة الأولى يتم إشراك كافة الخبراء المغاربة الأعضاء في هيئات الأمم المتحدة المكلفة بمجال حقوق الإنسان.

وذكر أن رئاسة النيابة العامة قد دأبت منذ إحداثها على تنظيم مجموعة من الأنشطة للاحتفاء بذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وكانت السنة الماضية قد أطلقت المرحلة الأولى من برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان بمناسبة الذكرى 72 لهذا الإعلان.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. يجب محاسبة الوكيل العام السابق بورزازات اب الدي ضلم واهان الإنسان بالرشبدية وتنغير وورزازات وزاكورة

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