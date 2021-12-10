“كورونا” يؤجل تنظيم “ليلة الأروقة” بتطوان إلى تاريخ لاحق

2021-12-10 / 4:20 مساءً
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هبة بريس

أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن تأجيل الدورة الخامسة عشر لتظاهرة “لیلة الأروقة”، التي كان من المزمع تنظيمها يوم 17 دجنبر الجاري، إلى تاريخ لاحق.

وأوضحت الوزارة (قطاع الثقافة) على موقعها الإلكتروني أن قرار تأجيل هذه التظاهرة المخصصة للإبداع الفني التشكيلي، يأتي استنادا للبلاغ الحكومي الصادر يوم الجمعة 3 دجنبر 2021، والمرتبط بتدبير حالة الطوارئ بالمملكة، ومساهمة في الحفاظ على سلامة المواطنات والمواطنين وصحتهم، وتحصينا للمكتسبات التي حققها المغرب بكل مكوناته ومستوياته في الحد من انتشار وباء كورونا المستجد ومتحوراته، وتطبيقا للقرار الذي بموجبه يتم “منع جميع المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية”.

وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم الإعلان في ما بعد عن تاريخ تنظيم الدورة مع الإبقاء على نفس البرنامج الخاص بهذه الدورة .

يشار إلى أن تظاهرة “ليلة الأروقة” التي يحتضنها مركز تطوان للفن الحديث تسعى إلى تيسير التواصل والتقارب بين الفنانين من مختلف الأجيال، والتعريف بإنتاجات وإبداعات الفنانين التشكيليين سواء الرواد والمكرسين أو الشباب، وكذا إلى الاحتفاء بالإبداع التشكيلي بكل مذاهبه ومدارسه.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق أن هذه الدورة ستعرف تكريم بعض الوجوه البارزة في الحركة التشكيلية المغربية، داعية الأروقة الراغبة في المشاركة، إلى تحمیل وتعبئة “استمارة المشاركة” من موقعها الإلكتروني www.minculture.gov.ma وإرسالھا مع كل المعلومات والوثائق اللازمة إلى البريد الإلكتروني الخاص بهذه التظاهرة lanuitdesgaleries2021@minculture.gov.ma.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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