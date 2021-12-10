ملكة جمال المغرب تنافس جميلات العالم بقفطان فخم من تصميم سميرة حدوشي

هبة بريس

تشارك ملكة جمال المغرب كوثر بنحليمة في مسابقة ملكة جمال العالم يوم 24 دجنبر 2021 ، وهي المشاركة التي تأتي بعد غياب المغرب عنها لمدة 40 عاما.

وستمثل ملكة جمال المغرب بلدها بقفطان مغربي فخم من توقيع المصممة المغربية العالمية سميرة حدوشي، التي تعد من أشهر مصممات القفطان المغربي التي سبق لها أن صممت لعدد هام من مشاهير العرب والعالم، مثل ماجدة الرومي وأسماء لمنور والأمريكية ويتني يوستن وآخرين.

وكانت سميرة حدوشي ايضا ضمن لجنة تحكيم ملكة جمال المغرب التي نظمت بمدينة الدارالبيضاء.

سميرة حدوشي إضافة إلى تصميم الازياء ،هي كذلك خبيرة مظهر وديكور تقدم استشارات فنية وجمالية في كيفية الظهور بشكل أنيق ولافت.

وتقول سميرة حدوشي أنها سعيدة بأن ترتدي ملكة جمال المغرب زيا مغربيا أصيلا من توقيعها، فهي تجربة استثنائية في مسارها كمصممة لان قفطان ملكة الجمال فيه بحث كبير عن الهوية المغربية والثقافة التي شكلته من روافد حضارية مختلفة ضاربة في القدم ، حيث تؤكد حدوشي على ان هذا التصميم خاص جدا اشتغل عليه مجموعة من الحرفيين في وقت قياسي يجمع بين مختلف الصنعات التقليدية العريقة والنفس العصري الذي يمثل روح المغرب المنفتحة على العالم ، إنه قفطان وطني بمعنى الكلمة تضيف المصممة حدوشي ، يسعى الى تقديم أصالة المغرب وجماله ونخوته في أبهى الحلل.

وتؤكد المصممة العالمية قائلة : كوثر بنحليمة تستحق كل الدعم والتشجيع ، فهي تمثل نموذجا راقيا للشابات المغربيات في الثقافة والذكاء والحضور المميز والاصالة .لها حظوظ قوية للفوز بفضل مؤهلاتها العلمية والثقافية والجمالية ،نتطلع ونطمح لينتزع المغرب لقب ملكة جمال العالم في هذه المسابقة الكبرى لأجل إبراز مقومات الجمال المغربي الذي ينتصر لقيم كونية تلتئم حولها كل البشرية ،الى جانب المظهر الرشيق السليم والأناقة المغربية الأصيلة.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1