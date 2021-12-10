ملكة جمال المغرب تنافس جميلات العالم بقفطان فخم من تصميم سميرة حدوشي

2021-12-10 / 3:11 مساءً
0
هبة بريس

تشارك ملكة جمال المغرب كوثر بنحليمة في مسابقة ملكة جمال العالم يوم 24 دجنبر 2021 ، وهي المشاركة التي تأتي بعد غياب المغرب عنها لمدة 40 عاما.

وستمثل ملكة جمال المغرب بلدها بقفطان مغربي فخم من توقيع المصممة المغربية العالمية سميرة حدوشي، التي تعد من أشهر مصممات القفطان المغربي التي سبق لها أن صممت لعدد هام من مشاهير العرب والعالم، مثل ماجدة الرومي وأسماء لمنور والأمريكية ويتني يوستن وآخرين.

وكانت سميرة حدوشي ايضا ضمن لجنة تحكيم ملكة جمال المغرب التي نظمت بمدينة الدارالبيضاء.

سميرة حدوشي إضافة إلى تصميم الازياء ،هي كذلك خبيرة مظهر وديكور تقدم استشارات فنية وجمالية في كيفية الظهور بشكل أنيق ولافت.

وتقول سميرة حدوشي أنها سعيدة بأن ترتدي ملكة جمال المغرب زيا مغربيا أصيلا من توقيعها، فهي تجربة استثنائية في مسارها كمصممة لان قفطان ملكة الجمال فيه بحث كبير عن الهوية المغربية والثقافة التي شكلته من روافد حضارية مختلفة ضاربة في القدم ، حيث تؤكد حدوشي على ان هذا التصميم خاص جدا اشتغل عليه مجموعة من الحرفيين في وقت قياسي يجمع بين مختلف الصنعات التقليدية العريقة والنفس العصري الذي يمثل روح المغرب المنفتحة على العالم ، إنه قفطان وطني بمعنى الكلمة تضيف المصممة حدوشي ، يسعى الى تقديم أصالة المغرب وجماله ونخوته في أبهى الحلل.

وتؤكد المصممة العالمية قائلة : كوثر بنحليمة تستحق كل الدعم والتشجيع ، فهي تمثل نموذجا راقيا للشابات المغربيات في الثقافة والذكاء والحضور المميز والاصالة .لها حظوظ قوية للفوز بفضل مؤهلاتها العلمية والثقافية والجمالية ،نتطلع ونطمح لينتزع المغرب لقب ملكة جمال العالم في هذه المسابقة الكبرى لأجل إبراز مقومات الجمال المغربي الذي ينتصر لقيم كونية تلتئم حولها كل البشرية ،الى جانب المظهر الرشيق السليم والأناقة المغربية الأصيلة.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of “كورونا” يؤجل تنظيم “ليلة الأروقة” بتطوان إلى تاريخ لاحق

“كورونا” يؤجل تنظيم “ليلة الأروقة” بتطوان إلى تاريخ لاحق

2021-12-10 / 4:20 مساءً
Photo of ليلى المفضالي تصدر جديدها بعنوان “قلب ستة تسعود”

ليلى المفضالي تصدر جديدها بعنوان “قلب ستة تسعود”

2021-12-10 / 2:53 مساءً
Photo of عقب إثارته الجدل بسبب طلبه الاستغاثة.. محمد الريفي يوضح طبيعة مرضه

عقب إثارته الجدل بسبب طلبه الاستغاثة.. محمد الريفي يوضح…

2021-12-10 / 2:07 مساءً
Photo of بوينس آيريس: دورة سينمائية مغربية تحتفي بخمسة أفلام طويلة

بوينس آيريس: دورة سينمائية مغربية تحتفي بخمسة أفلام طويلة

2021-12-10 / 12:58 مساءً
Photo of عتقوني”.. الفنان محمد الريفي يوجه نداء استغاثة لوزير الصحة

عتقوني”.. الفنان محمد الريفي يوجه نداء استغاثة لوزير الصحة

2021-12-09 / 7:22 مساءً
Photo of في ذكرى وفاته الأولى…القناة الثانية تكرم الإعلامي الراحل صلاح الدين الغماري

في ذكرى وفاته الأولى…القناة الثانية تكرم الإعلامي الراحل صلاح…

2021-12-09 / 5:28 مساءً
Photo of حاتم عمور يغني لأسود الأطلس “viva Morocco “

حاتم عمور يغني لأسود الأطلس “viva Morocco “

2021-12-09 / 4:46 مساءً
Photo of مونيا لمكيمل لوزير الشباب والثقافة :” المغاربة عاناو بما فيه الكفاية “

مونيا لمكيمل لوزير الشباب والثقافة :” المغاربة عاناو بما…

2021-12-09 / 3:44 مساءً
Photo of رفقة زوجها التركي ..إيمان الباني تخوض تجربة التمثيل

رفقة زوجها التركي ..إيمان الباني تخوض تجربة التمثيل

2021-12-08 / 2:56 مساءً
Photo of حنان لخضر لوالدها الراحل : “حياتي توقفت بعد رحيلك”

حنان لخضر لوالدها الراحل : “حياتي توقفت بعد رحيلك”

2021-12-08 / 1:20 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق