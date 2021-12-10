ليلى المفضالي تصدر جديدها بعنوان “قلب ستة تسعود”

نجلاء مزيان: هبة بريس

أصدرت الفنانة المغربية، ليلى المفضالي أغنيتها الجديدة تحت عنوان “قلب ستة تسعود”، على قناتها الرسمية بموقع رفع الفيديوهات اليوتوب.

“قلب ستة تسعود”، من كلمات عزيز كاعنون والحان مهدي المحجور، توزيع وميكساج أشرف بنصفية، فيما تم تصوير الفيديو كليب تحت إدارة El Fahssi Brothers على شكل عرس مغربي تقليدي.

وطرحت الفنانة المغربية، ثلاث أعمال غنائية تناولت فيها مجموعة من المواضيع العاطفية والإنسانية، من بينها أغنية “C’est Fini، ”و ندير العرس، و ”توقيتو مغربي”، بالإضافة إلى ألبوم طربي جمع أنجح الأغاني المغربية التي قدمها رواد الأغنية المغربية .

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