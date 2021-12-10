سابقة عالمية.. دولة تستعد لمنع شبابها من التدخين نهائيا

2021-12-10 / 2:40 مساءً
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هبة بريس - وكالات

تتجه نيوزيلندا إلى منع شبابها من التدخين بشكل نهائي في المستقبل القريب.

وبموجب قانون يتوقع أن يُفعل العام المقبل، فإن كافة الأشخاص الذين ولدوا بعد عام 2008، لن يسمح لهم بشراء أي سيجارة طيلة حياتهم.

وقالت وزيرة الصحة النيوزيلندية عائشة فيرال: “نريد أن نتأكد من أن الشباب لن يبدؤوا التدخين على الإطلاق”.

وحظيت الخطة بترحيب واسع في الوسط الطبي، لأن الأمر يتعلق بسابقة على المستوى الدولي من أجل تطويق عادة التدخين.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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تعليق واحد

  1. كان على الدول الإسلامية أن تكون السباقة لمنع التدخين فالإسلام يحرم كل ما يضر بصحة المسلم ومن العلماء من أكد تحريم التدخين لاسيما أنه يتسبب كل سنة في هلاك آلاف الضحايا بما أنه السبب الرئيسي لسرطان الرئة .

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