وهبي لمسؤول إقليمي: “أنا وزير عدل على راس كلشي.. وكنعرف حتى لون تقاشرك”
آثار مقطع فيديو يوثق لحوار قصير جرى بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي والمدير الإقليمي لوزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع الثقافة- بتارودانت، جدلا كبيرا بمواقع التواصل الاجتماعي.
الوزير وخلال حضوره متم الأسبوع المنصرم، لافتتاح المركز الثقافي بتارودانت، خاطب المسؤول الاقليمي لوزارة الثقافة بالقول “واش أنا وزير العدل، جاوبني على السؤال”، ليجيبه بالقول “على راسي وعيني”، قبل إن يخاطبه وهبي قائلا “أنا وزير عدل على راس كولشي، شنو الدور ديالي، هو الأمن هو المحاكم، يعني المؤسسات كلها كتشتاغل معايا”.
ولم يكتف الوزير بهذا الجواب للمسؤول الاقليمي، حيث اقترب من الأخير وخاطبه قائلا “راني كنعرف حتى لون تقاشرك”، قبل أن ينصرف وسط صدمة الحاضرين.
حديث الوزير آثار سخط عدد من النشطاء الذين تداولوا الفيديو بشكل واسع، واتهموا وهبي بإهانة المسؤول الإقليمي، وبالغرور والتعجرف الذي قد يعجل بمغادرته لمنصبه.
23 تعليقات
أسلوب الفرعون الذي تجبر ومات بشربة ماء مالحة وسط البحر تواضع لله ولخلقة وزير العدل ويعتقد أنه على رأس كل مسؤول ولا تنسى أنك ستسئل يوم القيامة عندما تجتمع الخصوم عن كل مظلوم في هاته البلاد العزيزة ما دمت وزيرا للعدل أنت لم تتحاور مع الناس بالعدل فما بالك ما ستؤول إليه الأوضاع بعد هذا التعامل أين أنت يا عمر بن الخطاب الله الله على من ثقل عاتقه بالأمانة يوم يقال(ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا)
ماذا تنتظر من وزير يتكلم بهاذ الأسلوب اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا
اذا أسندت الأمور لغير أهلها فانتظر الساعة ،