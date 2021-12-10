وهبي لمسؤول إقليمي: “أنا وزير عدل على راس كلشي.. وكنعرف حتى لون تقاشرك”

هبة بريس - الرباط

آثار مقطع فيديو يوثق لحوار قصير جرى بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي والمدير الإقليمي لوزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع الثقافة- بتارودانت، جدلا كبيرا بمواقع التواصل الاجتماعي.

الوزير وخلال حضوره متم الأسبوع المنصرم، لافتتاح المركز الثقافي بتارودانت، خاطب المسؤول الاقليمي لوزارة الثقافة بالقول “واش أنا وزير العدل، جاوبني على السؤال”، ليجيبه بالقول “على راسي وعيني”، قبل إن يخاطبه وهبي قائلا “أنا وزير عدل على راس كولشي، شنو الدور ديالي، هو الأمن هو المحاكم، يعني المؤسسات كلها كتشتاغل معايا”.

ولم يكتف الوزير بهذا الجواب للمسؤول الاقليمي، حيث اقترب من الأخير وخاطبه قائلا “راني كنعرف حتى لون تقاشرك”، قبل أن ينصرف وسط صدمة الحاضرين.

حديث الوزير آثار سخط عدد من النشطاء الذين تداولوا الفيديو بشكل واسع، واتهموا وهبي بإهانة المسؤول الإقليمي، وبالغرور والتعجرف الذي قد يعجل بمغادرته لمنصبه.

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