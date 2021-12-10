وهبي .. سنتصدر الانتخابات
عبداللطيف وهبي

وهبي لمسؤول إقليمي: “أنا وزير عدل على راس كلشي.. وكنعرف حتى لون تقاشرك”

2021-12-10 / 2:27 مساءً
9
هبة بريس - الرباط

آثار مقطع فيديو يوثق لحوار قصير جرى بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي والمدير الإقليمي لوزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع الثقافة- بتارودانت، جدلا كبيرا بمواقع التواصل الاجتماعي.

الوزير وخلال حضوره متم الأسبوع المنصرم، لافتتاح المركز الثقافي بتارودانت، خاطب المسؤول الاقليمي لوزارة الثقافة بالقول “واش أنا وزير العدل، جاوبني على السؤال”، ليجيبه بالقول “على راسي وعيني”، قبل إن يخاطبه وهبي قائلا “أنا وزير عدل على راس كولشي، شنو الدور ديالي، هو الأمن هو المحاكم، يعني المؤسسات كلها كتشتاغل معايا”.

ولم يكتف الوزير بهذا الجواب للمسؤول الاقليمي، حيث اقترب من الأخير وخاطبه قائلا “راني كنعرف حتى لون تقاشرك”، قبل أن ينصرف وسط صدمة الحاضرين.

حديث الوزير آثار سخط عدد من النشطاء الذين تداولوا الفيديو بشكل واسع، واتهموا وهبي بإهانة المسؤول الإقليمي، وبالغرور والتعجرف الذي قد يعجل بمغادرته لمنصبه.

ما رأيك؟
المجموع 4 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of منتدى التعاون الروسي العربي بمراكش.. هل سيجرؤ وزير خارجية الجزائر على الحضور؟

منتدى التعاون الروسي العربي بمراكش.. هل سيجرؤ وزير خارجية…

2021-12-10 / 11:19 صباحًا
Photo of العلمي يستقبل سفيرة الولايات المتحدة المكسيكية والأخيرة تعلن موقف بلادها من القضية الوطنية

العلمي يستقبل سفيرة الولايات المتحدة المكسيكية والأخيرة تعلن موقف…

2021-12-10 / 10:05 صباحًا
Photo of صحيفة إسبانية: الرباط تنتظر “خطوة مهمة” من مدريد لعودة العلاقات

صحيفة إسبانية: الرباط تنتظر “خطوة مهمة” من مدريد لعودة…

2021-12-10 / 9:11 صباحًا
Photo of مجلس التعاون الخليجي يدعو لتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع المغرب

مجلس التعاون الخليجي يدعو لتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع المغرب

2021-12-09 / 11:32 مساءً
Photo of خبير : البوليساريو ليس لديه أي صفة لكي يدعي تمثيل ساكنة الصحراء

خبير : البوليساريو ليس لديه أي صفة لكي يدعي…

2021-12-09 / 10:48 مساءً
Photo of إعادة هيكلة اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي

إعادة هيكلة اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي

2021-12-09 / 9:39 مساءً
Photo of مسؤول ايطالي : المغرب بلد محوري لنمو المنطقة الأورومتوسطية

مسؤول ايطالي : المغرب بلد محوري لنمو المنطقة الأورومتوسطية

2021-12-09 / 9:01 مساءً
Photo of ”الاستخبارات الجزائرية“ تنقل حربها القذرة ضد المغرب إلى ”مساجد فرنسا“

”الاستخبارات الجزائرية“ تنقل حربها القذرة ضد المغرب إلى ”مساجد…

2021-12-09 / 7:35 مساءً
Photo of الحكومة: نضع إعادة ثقة الشباب في المؤسسات السياسية نصب أعيننا

الحكومة: نضع إعادة ثقة الشباب في المؤسسات السياسية نصب…

2021-12-09 / 5:51 مساءً
Photo of حقل تندرارة.. صفعة جديدة من المغرب لحكام العسكر بالجارة الشرقية

حقل تندرارة.. صفعة جديدة من المغرب لحكام العسكر بالجارة…

2021-12-09 / 12:15 مساءً

‫9 تعليقات

  1. التعجرف من سيمة هذا المخلوق سواء في حواراته او كيفية جلوسه مدعيا دريايته بكل شيء معظم مكونات هذه الحكومة لا تجيد التواصل مع الشعب ما ينذر بكوارث اجتماعية عاجلا ام اجلا ان لم تتغير اللغة

  3. اعتقد ان الوزير تكلم بهدا الاسلوب ليرسل رسالة مفادها،انه لن يتهاون مع الفساد،لن يتهاون مع السرقات،
    بمعنى انه مستعد للعمل بكل جد و انضباط ،و انه يتوفر على السلط و الموسسات اللتي تخوله هدا.
    لقد قالها باسلوب بوليسي ،لاكن من الافضل ان يقولها باسلوب اداري، سياسي،او اسلوب التدريس حتى.
    لاكن هناك نوع يجب ان تقولها له باسلوب بوليسي

  8. الأنانية و ما أدراك ما الأنانية
    معرفتيش شكون أنا…نجاوبك شكون نتا
    أولك نُطفة مَذرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين ذلك تَحمل العَذرة.
    يا لي فرحان بمنصبو…ليوم راك فيه و غدا يجي لي يكلس بلاصتك.

  9. هذا الوزير شخص مغرور…لو كان في عهد المرحوم الحسن الثاني لَرَبَّاه ولَأَرَاهُ نجومَ الليل في وقت الظُّهْر!! 🤔 🤔

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق