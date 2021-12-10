وهبي لمسؤول إقليمي: “أنا وزير عدل على راس كلشي.. وكنعرف حتى لون تقاشرك”
آثار مقطع فيديو يوثق لحوار قصير جرى بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي والمدير الإقليمي لوزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع الثقافة- بتارودانت، جدلا كبيرا بمواقع التواصل الاجتماعي.
الوزير وخلال حضوره متم الأسبوع المنصرم، لافتتاح المركز الثقافي بتارودانت، خاطب المسؤول الاقليمي لوزارة الثقافة بالقول “واش أنا وزير العدل، جاوبني على السؤال”، ليجيبه بالقول “على راسي وعيني”، قبل إن يخاطبه وهبي قائلا “أنا وزير عدل على راس كولشي، شنو الدور ديالي، هو الأمن هو المحاكم، يعني المؤسسات كلها كتشتاغل معايا”.
ولم يكتف الوزير بهذا الجواب للمسؤول الاقليمي، حيث اقترب من الأخير وخاطبه قائلا “راني كنعرف حتى لون تقاشرك”، قبل أن ينصرف وسط صدمة الحاضرين.
حديث الوزير آثار سخط عدد من النشطاء الذين تداولوا الفيديو بشكل واسع، واتهموا وهبي بإهانة المسؤول الإقليمي، وبالغرور والتعجرف الذي قد يعجل بمغادرته لمنصبه.
9 تعليقات
التعجرف من سيمة هذا المخلوق سواء في حواراته او كيفية جلوسه مدعيا دريايته بكل شيء معظم مكونات هذه الحكومة لا تجيد التواصل مع الشعب ما ينذر بكوارث اجتماعية عاجلا ام اجلا ان لم تتغير اللغة
سبحان الله هذا هو فرعون الذي قال انا ربكم الاعلى الله امسخك
اعتقد ان الوزير تكلم بهدا الاسلوب ليرسل رسالة مفادها،انه لن يتهاون مع الفساد،لن يتهاون مع السرقات،
بمعنى انه مستعد للعمل بكل جد و انضباط ،و انه يتوفر على السلط و الموسسات اللتي تخوله هدا.
لقد قالها باسلوب بوليسي ،لاكن من الافضل ان يقولها باسلوب اداري، سياسي،او اسلوب التدريس حتى.
لاكن هناك نوع يجب ان تقولها له باسلوب بوليسي
التبرهيش و قلة التربية
انت لا تعرف ماذا يقع في بيتك. الأفضل لك ان تسكت.فضيحتك اقترب وقتها.
هذا ما يحدث عندما تسند الأمور لغير أهلها.
تبارك الله عليك و نعم المسؤول و نعم العدل
الأنانية و ما أدراك ما الأنانية
معرفتيش شكون أنا…نجاوبك شكون نتا
أولك نُطفة مَذرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين ذلك تَحمل العَذرة.
يا لي فرحان بمنصبو…ليوم راك فيه و غدا يجي لي يكلس بلاصتك.
هذا الوزير شخص مغرور…لو كان في عهد المرحوم الحسن الثاني لَرَبَّاه ولَأَرَاهُ نجومَ الليل في وقت الظُّهْر!! 🤔 🤔