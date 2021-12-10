عقب إثارته الجدل بسبب طلبه الاستغاثة.. محمد الريفي يوضح طبيعة مرضه

2021-12-10 / 2:07 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

كشف الفنان المغربي محمد الريفي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”، عن طبيعة المرض الذي يعاني منه و الذي جعله يخرج بفيديو الاستغاثة.

و قال الريفي عبر خاصية ستوري بنفس المنصة:”زرت أطباء في المغرب وبرا المغرب ومعرفتش التسمم منين سمحوا لي بزاف على الفيديو حيث كنت تنتألم 5 شهور في ألم”.

و بدورها، زوجة الريفي علقت على الموضوع قائلة :”سمحوا ليا بزاف مقدرتش نجاوب ميساجات بزاف ديالكم الزوج ديالي كيعيش واحد الفترة خايبة بزاف على المستوى النفسي والصحي، ماخلينا فين مشينا عند الاطباء في العالم باقي كيعاني، إن شاء الله يرجع بحال الأول”.

و أضافت :”كنشكر الواليدين ديالي لي واقفين معايا فقط وأصدقائي المقربين عفاكم دعيو معانا باش ترجع لينا الضحكة لحياتنا إلى كانت من عند الله مرحبا إلا كانت من عند العبد حسبي الله ونعم الوكيل دعيو معا محمد بالشفاء يارب”.

و الجدير بالذكر أن خريج برنامج “إكس فاكتور” قد ناشد جمهوره عبر نشره مقطع فيديو بمنصات التواصل الاجتماعي، يطلب من خلاله الدعاء له، الأمر الذي أثار الذعر في قلوب أصدقائه و محبيه.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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