“إلى تاريخ لاحق”.. غموض بلاغ الحكومة يضاعف مخاوف المواطنين والمقيمين

2021-12-10 / 1:25 مساءً
1
هبة بريس ـ الدار البيضاء

قررت الحكومة في بلاغ عممته مساء أمس تمديد تعليق الرحلات الجوية المباشرة للمسافرين، من وإلى المغرب، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 29 نونبر الماضي لمدة أسبوعين، إلى تاريخ لاحق.

غموض بلاغ الحكومة الذي اختصر الفترة الزمنية للتمديد في عبارة “إلى تاريخ لاحق” جعل تساؤلات و مخاوف عدد من المغاربة و كذا المقيمين تتضاعف في ظل غياب الدقة ببلاغ التمديد.

و يتخوف المواطنون كما هو حال المقيمين أيضا من تواصل الإغلاق لفترة طويلة، و هو ما ستكون له انعكاسات وخيمة ليس فقط على الجانب الاقتصادي و إنما كذلك اجتماعيا.

و كان الكثير من المغاربة ينتظرون بلاغ الحكومة على أحر من الجمر، خاصة أن عددا منهم عالق خارج أرض الوطن و ينتظر الفرصة للعودة في ظل الظروف الصعبة التي بات يعيشها عدد منهم، و كذلك أصحاب المهن التي تضررت بغعل قرار الإغلاق و في مقدمتهم العاملون بقطاع السياحة.

و اكتفت السلطات بإعلان قرار تمديد إغلاق الحدود حتى وقت لاحق، رغم أن شركة الخطوط الملكية المغربية في تغريدة مقتضبة بموقع تويتر أشارت لإلغاء كل رحلاتها الدولية حتى يوم 31 دجنبر الجاري.

وكانت السلطات المغربية قد قررت تعليق الرحلات المباشرة للمسافرين من وإلى المغرب لمدة أسبوعين، ابتداء من الإثنين 29 نونبر الماضي على الساعة الحادية عشرة ليلا و59 دقيقة، بسبب الانتشار السريع للمتحور الجديد لكوفيد-19 أوميكرون، خصوصا بأوروبا وإفريقيا، قبل أن يأتي قرار التمديد لوقت لاحق دون تحديده بالضبط.

ويندرج هذا القرار، وفق الحكومة، في إطار الإجراءات المتخذة الرامية للحفاظ على المكاسب التي راكمها المغرب في مجال تدبير جائحة “كوفيد-19” وحماية صحة المواطنين.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of الصحفي فهد يعتة في ذمة الله

الصحفي فهد يعتة في ذمة الله

2021-12-11 / 5:49 مساءً
Photo of أزيد من 1.9 مليون شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

أزيد من 1.9 مليون شخص تلقوا الجرعة الثالثة من…

2021-12-11 / 5:13 مساءً
Photo of تسجيل 113 إصابة ووفاة واحدة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 113 إصابة ووفاة واحدة بكورونا خلال 24 ساعة

2021-12-11 / 4:18 مساءً
Photo of “لارام” تبرمج رحلات استثنائية جديدة بين المغرب و 8 دول

“لارام” تبرمج رحلات استثنائية جديدة بين المغرب و 8…

2021-12-11 / 3:04 مساءً
Photo of ايت الطالب: نواجه تحديات كبيرة تتطلب نظاما صحيا مرنا

ايت الطالب: نواجه تحديات كبيرة تتطلب نظاما صحيا مرنا

2021-12-11 / 2:37 مساءً
Photo of أكادير: العنف ضد النساء والفتيات ” أية سبل قانونية للتصدي للعنف ضد النساء”

أكادير: العنف ضد النساء والفتيات ” أية سبل قانونية…

2021-12-11 / 2:15 مساءً
Photo of المضيق.. إجهاض عملية لتهريب 445 كلغ من مخدر الشيرا

المضيق.. إجهاض عملية لتهريب 445 كلغ من مخدر الشيرا

2021-12-11 / 2:09 مساءً
Photo of أمن سمارة يطيح بعصابة ويحجز سيارات ومخدرات

أمن سمارة يطيح بعصابة ويحجز سيارات ومخدرات

2021-12-11 / 12:58 مساءً
Photo of بمناسبة اليوم العالمي ..الرشوة تكلف المغرب 5 بالمائة من ناتجه الخام

بمناسبة اليوم العالمي ..الرشوة تكلف المغرب 5 بالمائة من…

2021-12-11 / 11:56 صباحًا
Photo of حمضي: تسريع عملية التلقيح بالجرعة الثالثة سيمكن من مواجهة دلتا وأوميكرون

حمضي: تسريع عملية التلقيح بالجرعة الثالثة سيمكن من مواجهة…

2021-12-11 / 10:40 صباحًا

تعليق واحد

  1. على المهاجرين، مغاربة الشتات، الإستعداد للأسوأ..أوميكرون لاخطر فيه ، لاشراسة ولاقتل..أعلنت كندا عن 89 حالة كلها بدون أعراض أو أعراض جد خفيفة ، هذا كلام راديو كندا..كل دول العالم فاتحة حدودها…إلا المغرب..إذن رسالة الحكومة إلى المهاجرين: أنتم لاجئون ، لاحق لكم في العودة..حرمتونا نزورو ولادنا وعائلاتنا خلال العطلة التي أعددنا لها منذ شهور، بدون وجه حق..الله ياخذ فيكم الحق..وموعدنا أمام الحق سبحانه..لامفر لكم من الحق سبحانه…أستاذ من كندا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق