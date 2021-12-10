المحكمة البريطانية تقر بتسليم جوليان أسانج إلى أمريكا

2021-12-10 / 1:02 مساءً
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هبة بريس - وكالات

وافقت محكمة لندن العليا على الطعن الذي تقدمت به واشنطن ضد قرار عدم تسليم مؤسس “ويكليكس” جوليان أسانج، من بريطانيا لمحاكمته في الولايات المتحدة الأمريكية.

و فازت الحكومة الأمريكية باستئنافها في محكمة لندن العليا لتسليم جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة، حيث ألغى القاضي قرارًا أصدرته محكمة دنيا بمنع التسليم.

وكان قد حكم قاض بريطاني، في يناير من بداية هذا العام، بعدم تسليم مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة بسبب الخطر الكبير الذي قد يؤي إليه بالانتحار في السجن هناك.

ويواجه الأسترالي، البالغ من العمر 50 عاما، عقوبة بالسجن مدى الحياة، إذ أدين في محكمة أمريكية بتهمة التجسس.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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