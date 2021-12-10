بسبب عمليات التجميل.. السعودية تستبعد “إبلاً” من مسابقة للجِمال

هبة بريس - وكالات

استبعدت السلطات السعودية أكثر من 40 إبلا من مسابقة سنوية للجِمال؛ بسبب خضوعها لعمليات تجميل وللحقن بالبوتوكس بغرض الفوز بالجوائز التي تتجاوز 66 مليون دولار، وفق ما أفاد مسؤول.

تحتضن بلدة صياهد رماح الواقعة على بعد نحو 120 كيلومترا شمال شرق العاصمة منذ الأول من ديسمبر ولمدة شهر “أكبر مهرجان للإبل على مستوى العالم” في نسخته السادسة.

ويضم المهرجات مسابقة “المزاين” التي تقيس مدى جمال الإبل، وهو ما يدفع المشاركين لإجراء عمليات تجميل وحقن بالبوتوكس والسيليكون والفيلر لتغيير شكل شفاه الإبل وحدباتها وأسبالها مع احتدام المنافسة للفوز بالجوائز القيّمة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنّه “تم استبعاد 43 إبلا نتيجة اكتشاف العبث بها من قبل اللجنة المختصة بالعبث”.

وهو ما يعد “الإعلان الأكبر في حالات العبث منذ النسخة الأولى”، حسب الوكالة الرسمية.

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