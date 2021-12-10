الرئيس التركي رجب الطيب اردوغان
الرئيس التركي رجب الطيب اردوغان

أردوغان: لن نسمح بأن تتحول أوروبا إلى معسكر اعتقال للمسلمين

2021-12-10 / 11:40 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه “لا يمكننا السماح بأن تتحول أوروبا إلى معسكر اعتقال لإخواننا المسلمين الذي يعيشون فيها وعددهم 35 مليونا”.

وفي كلمة بمؤتمر الاتحاد البرلماني لمنظمة التعاون الإسلامي، أشار أردوغان إلى أن “الدول الغربية دعمت التنظيمات الإرهابية مثل داعش وYPG/PKK كي تزيد نار الحرب في سوريا أو في العراق والدول الأخرى”، مشددا على أن “الغرب يمارس سياسة تمييزية ضد المسلمين”.

وأضاف: “بصفتنا مسلمين لا نكافح ضد كورونا أو الأزمات الإنسانية فقط بل نناضل في نفس الوقت ضد معاداة الإسلام المتصاعدة أيضا”.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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