تقرير: نسبة المحكوم من القضايا المسجلة بلغت 95% خلال 2020

2021-12-10 / 11:26 صباحًا
0
هبة بريس

بلغت نسبة المحكوم من القضايا المسجلة بالمحاكم خلال سنة 2020، 95 بالمائة، أي مليونين و650 ألف و892 قضية من أصل مليونين و780 ألف و903 قضايا.

وأوضح التقرير السنوي الرابع لرئاسة النيابة العامة، في ما يتعلق بالنشاط العام للنيابات العامة، أن المحاكم الابتدائية تهيمن على 85.91 بالمائة من مجموع المحكوم من القضايا حسب أنواع المحاكم، فيما تتوزع باقي النسب بين كل من محاكم الاستئناف (7.17 بالمائة) والمحاكم التجارية (4.01 بالمائة)، ومحكمة النقض بنسبة 1.53 بالمائة من مجموع القضايا المحكومة، والمحاكم الإدارية (0.84 بالمائة)، ومحاكم الاستئناف التجارية (0.27 بالمائة) ومحاكم الاستئناف الإدارية (0.27 بالمائة).

أما حسب نوع القضايا، فيشير التقرير، الذي يرصد حصيلة أداء وسير النيابة العامة وكذا تنفيذ السياسة الجنائية برسم 2020، إلى أن نسبة المحكوم من القضايا المدنية بجميع المحاكم بلغت 4 بالمائة، وبلغت النسبة 95 بالمائة بالنسبة للجنائي بجميع المحاكم، و94 بالمائة بالنسبة للتجاري، فيما تصل النسبة إلى 101 بالمائة بالنسبة للإداري و129 بالمائة بالنسبة لمحكمة النقض. أما عدد القضايا الرائجة خلال سنة 2020 فقد وصل إلى ثلاثة ملايين و358 ألف و144 قضية.

على صعيد آخر، يرصد التقرير كذلك أداء قضاة النيابة العامة برسم 2020، السنة التي اتسمت بظرفية استثنائية بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، إذ عرف معدل إجراءات قضاة النيابة العامة لدى المحاكم العادية ارتفاعا طفيفا خلال 2020 مقارنة مع 2019، يقدر ب1.7 بالمائة، أي ما مجموعه 6898 إجراء سنويا.

وقد بلغ عدد قضاة النيابة العامة، متم 2020، وفق التقرير، 1079 قاضيا وقاضية، يتوزعون بين كل من المحاكم الابتدائية (715)، ومحاكم الاستئناف (241)، ومحكمة النقض (43)، ومحاكم الاستئناف التجارية (6)، والمحاكم التجارية (19)، إلى جانب قضاة يعملون خارج المحاكم (55).

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of نقابة “البيجيدي” تدعو إلى إنصاف مختلف الفئات المتضررة من الجائحة

نقابة “البيجيدي” تدعو إلى إنصاف مختلف الفئات المتضررة من…

2021-12-10 / 1:45 مساءً
Photo of “إلى تاريخ لاحق”.. غموض بلاغ الحكومة يضاعف مخاوف المواطنين والمقيمين

“إلى تاريخ لاحق”.. غموض بلاغ الحكومة يضاعف مخاوف المواطنين…

2021-12-10 / 1:25 مساءً
Photo of فاس : ساكنة جماعة ”أولاد الطيب“ تستنجد بالملك ضد طغيان رئيس جماعتها

فاس : ساكنة جماعة ”أولاد الطيب“ تستنجد بالملك ضد…

2021-12-10 / 11:17 صباحًا
Photo of محاولة سرقة ناقلة أموال بمنطقة اجزناية بطنجة

محاولة سرقة ناقلة أموال بمنطقة اجزناية بطنجة

2021-12-10 / 10:58 صباحًا
Photo of “مبغيناش 2000 درهم بغينا نخدمو”.. عاملو القطاع السياحي يحتجون

“مبغيناش 2000 درهم بغينا نخدمو”.. عاملو القطاع السياحي يحتجون

2021-12-10 / 10:42 صباحًا
Photo of النقاط الرئيسية في التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة

النقاط الرئيسية في التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة

2021-12-10 / 8:46 صباحًا
Photo of المغرب-الاتحاد الأوروبي: بحث الحصيلة النهائية للتوأمة المؤسساتية لتعزيز قدرات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

المغرب-الاتحاد الأوروبي: بحث الحصيلة النهائية للتوأمة المؤسساتية لتعزيز قدرات…

2021-12-10 / 8:30 صباحًا
Photo of السكوري: الحكومة أعدت برامج للتشغيل تراعي الخصوصيات الترابية

السكوري: الحكومة أعدت برامج للتشغيل تراعي الخصوصيات الترابية

2021-12-10 / 8:00 صباحًا
Photo of طقس الجمعة.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

طقس الجمعة.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2021-12-10 / 7:00 صباحًا
Photo of لارام : لا تغيير في برنامج الرحلات الاستثنائية

لارام : لا تغيير في برنامج الرحلات الاستثنائية

2021-12-09 / 10:22 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق