منتدى التعاون الروسي العربي بمراكش.. هل سيجرؤ وزير خارجية الجزائر على الحضور؟

2021-12-10 / 11:19 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تحتضن مراكش فعاليات الدورة السادسة لمنتدى التعاون الروسي العربي و ذلك الأسبوع المقبل، بحضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف و وزراء خارجية الدول العربية و تمثيلياتهم الديبلوماسية.

هذا الحدث السياسي المهم الذي يحتضنه المغرب سيناقش النزاعات الإقليمية والتعاون الثنائي بين روسيا و الدول العربية، فضلا على المواضيع الراهنة و منها ما يتعلق بدولة إسرائيل.

وكان ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي قد عقد اجتماعا في باريس يوم 12 نونبر مع نظيره سيرجي لافروف و اتفقا على كافة تفاصيل المنتدى الذي سينعقد يومي 14 و15 دجنبر بمراكش.

الخارجية الروسية بدورها كانت قد أعلنت بداية هذا الأسبوع أن الوزير سيرغي لافروف سينطلق يوم الأحد 12 دجنبر في جولة عمل إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشمل إسرائيل وفلسطين والجزائر والمغرب.

كما أفاد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، أنه خلال زيارته للمغرب سيشارك لافروف في اجتماع منتدى التعاون الروسي العربي، الذي يقعد الأسبوع المقبل في مدينة مراكش.

وقال بوغدانوف: “في المغرب، بالإضافة إلى المفاوضات الثنائية والاتصالات مع قيادة المملكة، سيجري حدث مهم للغاية هو اجتماع منتدى التعاون الروسي العربي على مستوى وزراء الخارجية”.

و أضاف: “نعمل على تحضيره مع الأمين العام لجامعة الدول العربية وشركائنا المغاربة، و نأمل في أن يكون هناك تمثيل قوي و واسع النطاق لأعضاء الجامعة العربية وشركائنا العرب على مستوى وزراء الخارجية”.

فهل سيجرؤ وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة على زيارة المغرب و مناقشة مواضيع الاتفاقيات الموسعة التي وقعتها إسرائيل مع عدد من الدول التي سيكون وزراء خارجيتها حاضرين في الاجتماع بعد كل الإساءة و التصريحات التهجمية التي يتفنن في كل مناسبة و بدونها إطلاقها ضد البلد الجار؟

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫3 تعليقات

  1. إذا أراد الحضور فمرحبا لكن عليه أن يأتي وفق الأجواء المغلقة التي فرضتها الجزائر على المغرب ولو استعمل طائرة خاصة فعليه الخضوع للقرار.

  2. غير مرحب به على ارض الشرفاء، وفي حالة ما اذا حضر و هو صاغر يجب بعد رحيله تعقيم غرفة الفندق التي نزل بها و حرق السرير و الكراسي التي جلس عليها ، وان لا يكلمه احد و ان لا يبتسم في وجهه القبيح اي احد

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