فاس : ساكنة جماعة ”أولاد الطيب“ تستنجد بالملك ضد طغيان رئيس جماعتها

2021-12-10 / 11:17 صباحًا
3
هبة بريس - فاس

نظم المئات من سكان جماعة أولاد الطيب والعشرات من المنعشين العقاريين صباح اليوم الخميس 09 دجنبر 2021، وقفة احتجاجية سلمية قبالة مقر جماعة أولاد الطيب للتعبير عن استنكارهم لما أسموه ب”الفساد ” المسلط عليهم من قبل مافيا الفساد العقاري ورئيس ذات الجماعة ولدق ناقوس الخطر حول توغل الفساد واستشرائه داخل المرافق العمومية المتواجدة بالنفوذ الترابي لذات الجماعة ولإبلاغ صوتهم للجهات الرسمية والدوائر العليا بالرباط بعد أن عجزت السلطات المحلية على التجاوب الإيجابي مع المطالب المشروعة والحيوية للسكان.

المحتجون استنكروا بشكل صريح تواطؤ السلطة المحلية مع رئيس ذات الجماعة، ومتهمين الأخير بعرقل عملية تزويد المئات من سكان الجماعة بالكهرباء والماء خصوصا المواطنين الضعفاء ممن لا حول ولا قوة لهم.

وأضاف المحتجون في تصريح لجريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية، أن جماعة أولاد الطيب تغلي على بركان ساخن قد ينفجر في أي لحظة نتيجة تغول الفساد والظلم والطغيان والاستبداد المسلط عليهم من قبل رئيس الجماعة الذي كلما خرج المواطنين للاحتجاج والاستنكار، إلا ويحاول تسييسها وتعليق ظلمه واستبداده وتجبره على حزب العدالة والتنمية.

و ناشد المتظاهرون الملك بالتدخل العاجل لرفع الظلم والطغيان عنهم المسلط عليهم من قبل رئيس الجماعة وزبانيته علما وأن الجرأة والغرور وصلت به الى درجة محاكاة طقوس مبايعة الملك محمد السادس؛.. متوسلين الدوائر العليا التدخل قبل فوات الأوان ..لأن الظلم في أولاد الطيب وصل الى درجة لا تطاق.

ويشار أن كل سكان مدينة فاس وجماعة أولاد الطيب على علم بأن رئيس جماعة أولاد الطيب ظل طيلة أربع سنوات الماضية وهو يجند ويحشد مظاهرات ووقفات ضد عمدة فاس السابق وضد اللقاءات التنظيمية والتواصلية لحزب العدالة والتنمية.

هذا وقام رئيس جماعة أولاد الطيب، رشيد الفايق، بتسخير مجموعة من العناصر المحسوبة لصالحه بالمشاركة في الوقفة بهدف إفشالها وإرباكها وهو الأمر الذي عاينته الجريدة، في تحد خطير للمواطنين والمحتجين ولمطالبهم الاجتماعية المشروعة.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of سجن طنجة يوضح بخصوص اقتحام محامية للمؤسسة واجبارها لنزيل على توقيع تنازل عن شكاية

سجن طنجة يوضح بخصوص اقتحام محامية للمؤسسة واجبارها لنزيل…

2021-12-10 / 5:20 مساءً
Photo of تسجيل 175 إصابة وحالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

تسجيل 175 إصابة وحالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

2021-12-10 / 4:24 مساءً
Photo of بركة: السياسة المائية التي ينهجها المغرب جعلت منه مثالا يقتدى به

بركة: السياسة المائية التي ينهجها المغرب جعلت منه مثالا…

2021-12-10 / 3:27 مساءً
Photo of نقابة “البيجيدي” تدعو إلى إنصاف مختلف الفئات المتضررة من الجائحة

نقابة “البيجيدي” تدعو إلى إنصاف مختلف الفئات المتضررة من…

2021-12-10 / 1:45 مساءً
Photo of “إلى تاريخ لاحق”.. غموض بلاغ الحكومة يضاعف مخاوف المواطنين والمقيمين

“إلى تاريخ لاحق”.. غموض بلاغ الحكومة يضاعف مخاوف المواطنين…

2021-12-10 / 1:25 مساءً
Photo of تقرير: نسبة المحكوم من القضايا المسجلة بلغت 95% خلال 2020

تقرير: نسبة المحكوم من القضايا المسجلة بلغت 95% خلال…

2021-12-10 / 11:26 صباحًا
Photo of محاولة سرقة ناقلة أموال بمنطقة اجزناية بطنجة

محاولة سرقة ناقلة أموال بمنطقة اجزناية بطنجة

2021-12-10 / 10:58 صباحًا
Photo of “مبغيناش 2000 درهم بغينا نخدمو”.. عاملو القطاع السياحي يحتجون

“مبغيناش 2000 درهم بغينا نخدمو”.. عاملو القطاع السياحي يحتجون

2021-12-10 / 10:42 صباحًا
Photo of النقاط الرئيسية في التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة

النقاط الرئيسية في التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة

2021-12-10 / 8:46 صباحًا
Photo of المغرب-الاتحاد الأوروبي: بحث الحصيلة النهائية للتوأمة المؤسساتية لتعزيز قدرات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

المغرب-الاتحاد الأوروبي: بحث الحصيلة النهائية للتوأمة المؤسساتية لتعزيز قدرات…

2021-12-10 / 8:30 صباحًا

‫3 تعليقات

  1. كل رئيس جماعة مكلخ فشي جماعة قروية او شبه حضرية يحسب نفسه ملك ويعامل الناس كفرعون زمانه ولهذا يجب على وزارة الداخلية التدخل والقطع مع هاته الممارسات الشاذة فهم خدام لنا وليس العكس فلا تنتظروا حتى يبلغ السيل الزبى

  2. تخالف لوبي العقار وتماسيح الفساد بضع المواطن في خندق الموت المحقق ويطحن مابقي فيه من نخوة للدولة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق