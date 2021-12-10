محاولة سرقة ناقلة أموال بمنطقة اجزناية بطنجة

2021-12-10 / 10:58 صباحًا
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هبة بريس – مكتب طنجة

تعرضت ناقلة أموال صباح اليوم الجمعة، لمحاولة سرقة بمنطقة اجزناية بمدينة طنجة، من طرف شخصين فروا بعدها الى وجهة مجهولة .

وبحسب المعطيات المتوفرة للموقع فان مجهولين اعترضوا ناقلة الاموال في محاولة للسطو عليها بعدما توقفت امام الوكالة البنكية ، الامر الذي استنفر العاملين بالوكالة .

الحادث استنفر عناصر الدرك الملكي التي حلت بعين المكان من أجل الوقوف على تفاصيل هذه العملية التي تأتي بعد أقل من اسبوعين على سرقة وكالة بطنجة .

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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‫3 تعليقات

  2. هذه نتيجة سياسات الحكومات المتعاقبة الفاشلة وبلأخص في كل ما هو آجتماعي وعدم إيلاء الإهتمام إلى الطاقات الشابة مما يفرز الإحساس بالظلم والحيف وبروز الهجرة والجريمة بشكل مضطرد

  3. هذه فقط البداية ، انتظروا الأسوأ، لان المسؤولين يضنون ان باهمالهم الشعب سينهبون مرتاحين .
    ولاكنهم نسوا انه ان لم يتوفر الخبز للفقراء ،الاغنياء لن يهنؤوا بالامان ،معادلة بسيطة .

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