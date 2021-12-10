محاولة سرقة ناقلة أموال بمنطقة اجزناية بطنجة

2021-12-10 / 10:58 صباحًا
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هبة بريس – مكتب طنجة

تعرضت ناقلة أموال صباح اليوم الجمعة، لمحاولة سرقة بمنطقة اجزناية بمدينة طنجة، من طرف شخصين فروا بعدها الى وجهة مجهولة .

وبحسب المعطيات المتوفرة للموقع فان مجهولين اعترضوا ناقلة الاموال في محاولة للسطو عليها بعدما توقفت امام الوكالة البنكية ، الامر الذي استنفر العاملين بالوكالة .

الحادث استنفر عناصر الدرك الملكي التي حلت بعين المكان من أجل الوقوف على تفاصيل هذه العملية التي تأتي بعد أقل من اسبوعين على سرقة وكالة بطنجة .

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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