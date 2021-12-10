صورة تعبيرية

مصرع عشريني في حادثة مروعة بطريق الموت برشيد ابن أحمد

2021-12-10 / 10:34 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

علمت هبة بريس أن حادثة سير مميتة وقعت في ساعة متأخرة من ليلة أمس الخميس بالطريق الوطنية الرابطة بين مدينتي برشيد و ابن احمد.

و حسب مصدر مطلع، فالحادثة وقعت بعد تصادم بين سيارة خفيفة الحجم و شاحنة لنقل البضائع، و أسفرت عن وفاة سائق السيارة على الفور بعين المكان.

و أصيب وفق ذات المصدر صاحب الشاحنة بجروح خطيرة تطلبت نقله على وجه السرعة للمستعجلات بالمستشفى الإقليمي الرازي ببرشيد لتلقي الإسعافات الضرورية، فيما نقلت جثة الهالك لمستودع الأموات لإجراء التشريح الطبي بتعليمات من النيابة العامة.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن الطريق الرابطة بين برشيد و ابن احمد شهدت مؤخرا عشرات حوادث السير المميتة و باتت تلقب بطريق الموت نظرا لعدد الضحايا الذين أزهقت أرواحهم بها و هو ما يتطلب من الجهات المسؤولة التحرك لوقف النزيف.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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