هيئة: الجرعة المعززة “آمنة وفعالة” بعد ثلاثة أشهر على الجرعة الثانية

هبة بريس - وكالات

أعلنت “الهيئة الأوروبية للأدوية” أن إعطاء الجرعات المعززة من لقاح كورونا “آمن وفعال” بعد 3 أشهر من الجرعة الثانية، في حين كانت توصي الهيئة بالانتظار 6 أشهر قبل إعطائها.

وقال ماركو كافاليري رئيس استراتيجية التلقيح في الهيئة إن “التوصية الحالية هي أنه من المفضل إعطاء الجرعات المعززة بعد ستة أشهر (من الجرعة الثانية)”.

وأضاف “لكن البيانات المتوافرة حاليا تفيد بأن إعطاء الجرعات المعزِزة آمن وفعال اعتبارا من ثلاثة أشهر بعد التطعيم الأولي، في حال كانت هذه الفترة القصيرة مطلوبة من منظور الصحة العامة”.

وجدد التأكيد على أنه “من المبكر جدا القول ما إذا كان يجب تغيير تركيبات اللقاحات” لمكافحة المتحور أوميكرون.

وسبق أن أعلنت الهيئة قبل فترة قصيرة أنها قد ترخص لقاحات معدلة لمكافحة المتحور الجديد في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر إذا لزم الأمر.

وأشارت إلى أن معظم الإصابات بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي تبدو “طفيفة”.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0