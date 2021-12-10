السكوري: الحكومة أعدت برامج للتشغيل تراعي الخصوصيات الترابية

هبة بريس _ الرباط

قال وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الخميس، إن الحكومة أعدت برامج للتشغيل على المستوى الوطني تأخذ بعين الاعتبار مختلف الشرائح العمرية والخصوصيات الترابية.

وفي لقاء بفاس حول التنسيق الجهوي لتفعيل البرنامج الحكومي في مجال التشغيل والادماج الاقتصادي ودعم المبادرة الفردية، أبرز الوزير أن الحكومة وضعت خريطة طريق لتفعيل برامج مهيكلة في مجال التشغيل وخلق المقاولات.

وأبرز السكوري أن هذه البرامج تكتسي أهمية خاصة في تفعيل النموذج التنموي الجديد معتبرا اللقاء مناسبة للاطلاع على مصاعب الجهة ووضع تشخيص لسوق الشغل والمشاريع التي تم إطلاقها مع اشراك الفاعلين الجهويين في تنزيل البرامج والمشاريع التي ستنطلق بداية السنة القادمة.

ومن جهته، أكد والي جهة فاس مكناس، عامل عمالة فاس، السعيد زنيبر، أهمية الاجتماع التنسيقي كفرصة للتبادل حول البرنامج الحكومي في مجال الادماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى مضيفا أن الهدف يتمثل في بلورة سياسة جهوية مندمجة في مجال التشغيل والمقاولات.

أما رئيس مجلس الجهة، عبد الواحد الأنصاري، فأشار الى أن المجلس يولي أهمية كبرى للادماج الاقتصادي الذي يشكل إحدى أولويات العقد البرنامج المبرم بين الدولة والجهة مستعرضا مختلف البرامج الجاري تنفيذها على الصعيد الجهوي في مجالات التشغيل ودعم المقاولة وتطوير الكفاءات والتكوين المهني.

وعرف اللقاء الذي حضره عمال العمالات والأقاليم التابعة لجهة فاس مكناس، تقديم عرض حول مؤهلات الجهة ومزاياها ومناخ الأعمال ورؤيتها التنموية، مع التركيز على العقد البرنامج بين الدولة والجهة ووضعية سوق الشغل ودينامية الاستثمار.

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