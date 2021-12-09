مجلس التعاون الخليجي يدعو لتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع المغرب

هبة بريس _ الرباط

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف، أهمية تعزيز العلاقات الخليجية المغربية.

جاء ذلك خلال استقباله في مقر الأمانة العامة بالرياض، اليوم الخميس، سفير المغرب لدى المملكة العربية السعودية مصطفى المنصوري.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى خلال الاستقبال مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث أوجه التعاون المشترك بين مجلس التعاون والمملكة المغربية في مختلف المجالات، في إطار العلاقات الوثيقة بين مجلس التعاون الخليجي والمغرب من خلال الشراكة الإستراتيجية المتميزة بين الجانبين.

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