تصنيف جامعة محمد الأول بوجدة كأفضل جامعة مغربية لسنة 2022

هبة بريس

صنفت مجلة (يو إس نيوز آند وورلد ريبورت/ US News & World Report)، الأمريكية، جامعة محمد الأول بوجدة، كأفضل جامعة مغربية لسنة 2022.

وذكرت معطيات للجامعة، أن المجلة المتخصصة، اختارت، في تصنيفها لسنة 2022 لأفضل الجامعات في العالم، جامعة محمد الأول بوجدة في المركز الأول على المستوى الوطني.

وأضافت أن هذه المجلة، المشهورة بترتيبها المؤثر والتقارير السنوية للكليات والمدارس العليا، في معظم المجالات والموضوعات، صنفت أيضا جامعة محمد الأول ضمن أفضل الجامعات الإفريقية لسنة 2022، باحتلالها للمرتبة الـ 14 إفريقيا.

ويعتمد هذا التصنيف، الذي شمل أكثر من 1750 مدرسة للتعليم العالي في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 66 من إفريقيا، على عدة مؤشرات؛ مثل أداء البحث الجامعي، والسمعة العالمية والإقليمية.

وكانت جامعة محمد الأول بوجدة، احتلت المركز الأول على الصعيد الإفريقي في فئة “الهندسة” لسنة 2021، والمرتبة 335 على مستوى العالم، وذلك وفق تصنيف “سيماغو إنستيتيوشنز رانكينغ/ Scimago institutuions Ranking”، العالمي الصادر في أكتوبر 2021، والذي يعتمد في ترتيبه للجامعات على ثلاثة مؤشرات رئيسية وهي؛ النشر العلمي، والابداع، والتأثير المجتمعي العالمي.

كما سبق لجامعة محمد الأول، أن احتلت المرتبة الأولى في مجال الفيزياء، حسب تصنيف “شنغهاي رانكينغ” العالمي لأفضل جامعة في المغرب لسنة 2021 في ميدان البحث العلمي – الفيزياء.

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