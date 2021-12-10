تصنيف جامعة محمد الأول بوجدة كأفضل جامعة مغربية لسنة 2022

2021-12-10 / 7:30 صباحًا
0
هبة بريس

صنفت مجلة (يو إس نيوز آند وورلد ريبورت/ US News & World Report)، الأمريكية، جامعة محمد الأول بوجدة، كأفضل جامعة مغربية لسنة 2022.

وذكرت معطيات للجامعة، أن المجلة المتخصصة، اختارت، في تصنيفها لسنة 2022 لأفضل الجامعات في العالم، جامعة محمد الأول بوجدة في المركز الأول على المستوى الوطني.

وأضافت أن هذه المجلة، المشهورة بترتيبها المؤثر والتقارير السنوية للكليات والمدارس العليا، في معظم المجالات والموضوعات، صنفت أيضا جامعة محمد الأول ضمن أفضل الجامعات الإفريقية لسنة 2022، باحتلالها للمرتبة الـ 14 إفريقيا.

ويعتمد هذا التصنيف، الذي شمل أكثر من 1750 مدرسة للتعليم العالي في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 66 من إفريقيا، على عدة مؤشرات؛ مثل أداء البحث الجامعي، والسمعة العالمية والإقليمية.

وكانت جامعة محمد الأول بوجدة، احتلت المركز الأول على الصعيد الإفريقي في فئة “الهندسة” لسنة 2021، والمرتبة 335 على مستوى العالم، وذلك وفق تصنيف “سيماغو إنستيتيوشنز رانكينغ/ Scimago institutuions Ranking”، العالمي الصادر في أكتوبر 2021، والذي يعتمد في ترتيبه للجامعات على ثلاثة مؤشرات رئيسية وهي؛ النشر العلمي، والابداع، والتأثير المجتمعي العالمي.

كما سبق لجامعة محمد الأول، أن احتلت المرتبة الأولى في مجال الفيزياء، حسب تصنيف “شنغهاي رانكينغ” العالمي لأفضل جامعة في المغرب لسنة 2021 في ميدان البحث العلمي – الفيزياء.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of “التعليم”: تحيين توصيفات الاختبارات الكتابية لامتحانات الكفاءة المهنية

“التعليم”: تحيين توصيفات الاختبارات الكتابية لامتحانات الكفاءة المهنية

2021-12-09 / 4:29 مساءً
Photo of وجدة .. مؤسسات التعليم الخصوصي بين مطرقة المشاكل الإدارية وسندان الإغلاق

وجدة .. مؤسسات التعليم الخصوصي بين مطرقة المشاكل الإدارية…

2021-12-09 / 10:03 صباحًا
Photo of أكاديمية التربية والتكوين بجهة الشمال تناهض العنف ضد النساء والفتيات

أكاديمية التربية والتكوين بجهة الشمال تناهض العنف ضد النساء…

2021-12-08 / 7:31 مساءً
Photo of وزير التعليم العالي يُتوج جامعة الحسن الأول بجوائز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

وزير التعليم العالي يُتوج جامعة الحسن الأول بجوائز تكنولوجيا…

2021-12-08 / 2:40 مساءً
Photo of برنامج “تيسير”.. الشروع في التحويل المالي الثالث ابتداء من 7 دجنبر

برنامج “تيسير”.. الشروع في التحويل المالي الثالث ابتداء من…

2021-12-06 / 5:41 مساءً
Photo of شبح “سنة بيضاء” يواجه مئات الطلبة بمعهد التكوين المهني بسيدي قاسم

شبح “سنة بيضاء” يواجه مئات الطلبة بمعهد التكوين المهني…

2021-12-06 / 5:23 مساءً
Photo of وجدة .. جمعيات آباء وأمهات التلاميذ تدعو بنموسى لإلغاء مذكرتي المراقبة الموحدة عوض توقيف العمل بهما

وجدة .. جمعيات آباء وأمهات التلاميذ تدعو بنموسى لإلغاء…

2021-12-05 / 9:18 مساءً
Photo of وزارة بنموسى تنفي تأجيل نتائج الحركة الانتقالية بعد بلاغ مفبرك

وزارة بنموسى تنفي تأجيل نتائج الحركة الانتقالية بعد بلاغ…

2021-12-05 / 6:27 مساءً
Photo of تطوان..الطلبة يقاطعون الدراسة احتجاجا على قرار بنموسى

تطوان..الطلبة يقاطعون الدراسة احتجاجا على قرار بنموسى

2021-12-04 / 10:58 مساءً
Photo of في سابقة من نوعها .. جامعة بني ملال توقع الشهادات إلكترونيا

في سابقة من نوعها .. جامعة بني ملال توقع…

2021-12-04 / 10:21 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق