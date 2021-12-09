لارام : لا تغيير في برنامج الرحلات الاستثنائية

هبة بريس _ الرباط

اعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية، إن برنامج الرحلات الاستثنائية للفترة الزمنية الممتدة ما بين 10 و 13 دجنبر 2021 من المغرب في اتجاه اسبانيا، إيطاليا، بلجيكا، فرنسا و موريتانيا، لن يطرأ عليها أي تغيير.

وسبق لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن ذكرت أن المغرب قرّر تمديد تعليق الرحلات الجوية المباشرة للمسافرين من وإلى المغرب، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 29 نونبر الماضي لمدة أسبوعين، إلى تاريخ لاحق.

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