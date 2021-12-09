البحرين تفتتح “أكبر كاتدرائية” في منطقة الخليج

هبة بريس _ متابعة

أعلنت البحرين، الخميس، تدشين “أكبر كنيسة كاثوليكية” في شبه الجزيرة العربية، في منطقة العوالي جنوبي العاصمة المنامة، وسط مآذن مساجد وحقل نفط في الصحراء.

ويُفترض أن تستقبل كاتدرائية سيدة العرب، التي تبلغ سعتها 2300 شخص، الأقلية الكاثوليكية في الدولة الخليجية ذات الغالبية المسلمة.

وأفادت وكالة أنباء البحرين وفق ما جاء على موقعها الإلكتروني أن عبدالله بن حمد آل خليفة مثّل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في افتتاح الكنيسة “الأكبر في منطقة الخليج العربي”.

وقال الأب شربل فياض المقيم في البحرين، لوكالة فرانس برس “نحن مسرورون (…) سيكون ذلك من أجل الحاجات الروحية والصحة الروحية لجميع الناس”.

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