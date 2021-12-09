مسؤول ايطالي : المغرب بلد محوري لنمو المنطقة الأورومتوسطية

هبة بريس_ الرباط

قال رئيس الاتحاد الإيطالي للفدراليات المستقلة، أندريا كافا، اليوم الخميس، إن المغرب بلد محوري بالنسبة لنمو المنطقة الأورومتوسطية.

وأوضح كافا، في حديث لمجلة “إنتريس” الإيطالية، أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، القائمة على “الثقة والاحترام المتبادل”، تحمل”قيمة مضافة ليس فقط لأوروبا، ولكن أيضا إلى المنطقة المغاربية بأسرها”.

وأبرز أن “إحداث منطقة أورومتوسطية يخدم المصلحة المشتركة لأوروبا والقارة الإفريقية بأسرها”، معتبرا أن “الاتحاد الأوروبي يتحمل مسؤولية كبيرة في تحقيق هذا الهدف”.

وقال إن كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي مدعوة لتقديم مساهمتها الخاصة لدعم هذا المشروع، مشيدا بالدور الإقليمي للمملكة التي أظهرت “قوة واستقرارا اقتصاديا، سياسيا واجتماعيا”.

وشدد المسؤول الإيطالي على أن “المغرب عمل دائما على تعزيز شراكته الاستراتيجية مع أوروبا”، معبرا عن ارتياحه للإعلان المشترك الأخير الذي أكدت فيه الرباط وبروكسيل “علاقاتهما الثنائية وعزمهما على مواصلة التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة للنمو والتنمية المستدامين”.

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