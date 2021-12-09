مسؤول ايطالي : المغرب بلد محوري لنمو المنطقة الأورومتوسطية

2021-12-09 / 9:01 مساءً
0
هبة بريس_ الرباط

قال رئيس الاتحاد الإيطالي للفدراليات المستقلة، أندريا كافا، اليوم الخميس، إن المغرب بلد محوري بالنسبة لنمو المنطقة الأورومتوسطية.

وأوضح كافا، في حديث لمجلة “إنتريس” الإيطالية، أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، القائمة على “الثقة والاحترام المتبادل”، تحمل”قيمة مضافة ليس فقط لأوروبا، ولكن أيضا إلى المنطقة المغاربية بأسرها”.

وأبرز أن “إحداث منطقة أورومتوسطية يخدم المصلحة المشتركة لأوروبا والقارة الإفريقية بأسرها”، معتبرا أن “الاتحاد الأوروبي يتحمل مسؤولية كبيرة في تحقيق هذا الهدف”.

وقال إن كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي مدعوة لتقديم مساهمتها الخاصة لدعم هذا المشروع، مشيدا بالدور الإقليمي للمملكة التي أظهرت “قوة واستقرارا اقتصاديا، سياسيا واجتماعيا”.

وشدد المسؤول الإيطالي على أن “المغرب عمل دائما على تعزيز شراكته الاستراتيجية مع أوروبا”، معبرا عن ارتياحه للإعلان المشترك الأخير الذي أكدت فيه الرباط وبروكسيل “علاقاتهما الثنائية وعزمهما على مواصلة التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة للنمو والتنمية المستدامين”.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

Photo of خبير : البوليساريو ليس لديه أي صفة لكي يدعي تمثيل ساكنة الصحراء

خبير : البوليساريو ليس لديه أي صفة لكي يدعي…

2021-12-09 / 10:48 مساءً
Photo of إعادة هيكلة اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي

إعادة هيكلة اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي

2021-12-09 / 9:39 مساءً
Photo of ”الاستخبارات الجزائرية“ تنقل حربها القذرة ضد المغرب إلى ”مساجد فرنسا“

”الاستخبارات الجزائرية“ تنقل حربها القذرة ضد المغرب إلى ”مساجد…

2021-12-09 / 7:35 مساءً
Photo of الحكومة: نضع إعادة ثقة الشباب في المؤسسات السياسية نصب أعيننا

الحكومة: نضع إعادة ثقة الشباب في المؤسسات السياسية نصب…

2021-12-09 / 5:51 مساءً
Photo of حقل تندرارة.. صفعة جديدة من المغرب لحكام العسكر بالجارة الشرقية

حقل تندرارة.. صفعة جديدة من المغرب لحكام العسكر بالجارة…

2021-12-09 / 12:15 مساءً
Photo of بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لغامبيا.. الملك يهنئ أداما بارو

بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لغامبيا.. الملك يهنئ أداما بارو

2021-12-09 / 10:46 صباحًا
Photo of بركة يدافع الوزيرة حيار: “كل وزير حر في اختيار من يشتغل معه”

بركة يدافع الوزيرة حيار: “كل وزير حر في اختيار…

2021-12-09 / 10:36 صباحًا
Photo of مجلس النواب بالباراغواي يجدد دعمه لمخطط الحكم الذاتي المغربي

مجلس النواب بالباراغواي يجدد دعمه لمخطط الحكم الذاتي المغربي

2021-12-09 / 9:27 صباحًا
Photo of إطلاق مبادرة إسرائيلية أمريكية مغربية حول “القادة الناشئين”

إطلاق مبادرة إسرائيلية أمريكية مغربية حول “القادة الناشئين”

2021-12-09 / 9:09 صباحًا
Photo of سفيرة المكسيك بالرباط تبرز أهمية ومرتكزات الدينامية المتميزة للعلاقات مع المغرب

سفيرة المكسيك بالرباط تبرز أهمية ومرتكزات الدينامية المتميزة للعلاقات…

2021-12-08 / 9:14 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق