انقطاع مؤقت لحركة السير بالمقطع الرابط بين بين الويدان وأفورار

2021-12-09 / 8:47 مساءً
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هبة ريس _ الرباط

أعلنت وزارة التجهيز والماء أن حركة السير ستعرف على مدى الفترة الممتدة من يوم الإثنين 13 دجنبر الجاري على الساعة العاشرة صباحا إلى يوم السبت 18 دجنبر على نفس الساعة انقطاعا بالمحور الطرقي الرابط بين “بين الويدان وأفورار” بالطريق الوطنية رقم 25 (الطريق الجهوية رقم 304 حسب التصنيف القديم ) على مستوى جماعة افورار.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا الانقطاع المؤقت لحركة السير يأتي لإنجاز أشغال التتريبات في إطار أشغال توسيع وتقوية هذا المقطع الطرقي.

وأشارت إلى أن تحويل الاتجاه ممكن عبر الطريق الجهوية رقم 306 الرابطة بين “بين الويدان وواويزغت” و الطريق الإقليمية رقم 3111 بين “واويزغت وتيموليلت”. على أن يتم استئناف حركة السير الاعتيادية مباشرة بعد انتهاء أشغال التتريبات بهذا المقطع يوم الجمعة 18 دجنبر الجاري على الساعة العاشرة صباحا.

وتهيب الوزارة بمستعملي الطريق توخي الحذر واحترام علامات التشوير من أجل مزيد من السلامة والأمان. كما تبقى رهن إشارة المواطنين 24/24 ساعة لتزويدهم بالمعلومـــات الكافية حول حالة الطــــــرق وتدعوهم مــــرة أخرى إلى تتبع نشراتها الإخبارية التي تعلنها بصفة مستمرة عبر بوابتها الإلكترونية: www.equipement.gov.ma والتطبيق “طريقي MaRoute” الذي يمكن تحميله عبر الهواتف الذكية أو الاتصال مباشرة بمركز الديمومة التابع لمديرية الأشغال والاستغلال الطرقي على الرقم الهاتفي: 05.37.71.17.17.

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Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

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