تأجيل محاكمة النقيب محمد زيان المتابع بهم ثقيلة

هبة بريس _ الرباط

انطلقت بعد زوال يومه الخميس 09 دجنبر الجاري، بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أول جلسة لمحاكمة وزير حقوق الإنسان الأسبق، النقيب محمد زيان بعد متابعته من قبل النيابة العامة بـ11 تهمة.

وأجلت المحكمة النظر في ملف متابعة زيان إلى جلسة يوم 22 دجنبر الجاري، بطلب من الدفاع لإعداد الملف.

ووجه وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، 11 تهمة لمحمد زيان، وزير جاءت على الشكل الاتي :

* إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم.

* إهانة هيئات منظمة.

* نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية.

* بث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها.

* بث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية.

* التحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامة إلكترونية.

* المشاركة في الخيانة الزوجية.

* المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك.

* المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية.

* تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب.

* التحرش الجنسي.

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