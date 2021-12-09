حقيقة “الحكَم الإسرائيلي” في المباراة المقبلة بين المغرب والجزائر

هبة بريس _ رياضة

تداول مستخدمون في مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده أنّ الحكم الإسرائيلي، أوريل غرينفيلد، سيتولّى تحكيم المباراة القادمة بين منتخبي المغرب والجزائر. إلا أنّ الادعاء غير صحيح، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

وجاء في المنشورات “الإسرائيلي أوريل كراندفيل حكماً لمقابلة الربع بين المغرب والجزائر” ضمن ربع نهائي كأس العرب.

وقالت مصادر جيدة الاطلاع أن اسم غرينفيلد لا يرد ضمن قائمة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الرسميّة للحكّام المشاركين في بطولة كأس العرب.

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